Brasileiro: Atlético-MG derrota Furacão por 1 a 0 em Curitiba

O Atlético-MG foi até a Arena da Baixada, em Curitiba, e derrotou o Athletico-PR por 1 a 0 neste sábado (12) em partida que abriu a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado, o Galo alcançou os 46 pontos, permanecendo na cola do líder São Paulo (com 50 pontos, e que faz o clássico com o Corinthians no próximo domingo).

⚫⚪ FIM DE JOGO! ATLÉTICO VENCE O ATHLETICO-PR POR 1 A 0, EM CURITIBA, E SEGUE NA LUTA PELO TOPO DA TABELA!



⚽ GOL MARCADO POR VARGAS!



Vamos, #Galo! #CAPxCAM 🏴🏳 pic.twitter.com/LcBB3LKUaV — Atlético 😷 (@Atletico) December 12, 2020

Já o time do Paraná permaneceu com 28 pontos após o revés, ocupando a 13ª posição da classificação.

Gol de Vargas

O triunfo do Atlético-MG foi garantido graças a um gol de Eduardo Vargas. Aos 43 minutos do primeiro tempo, Keno puxa contra-ataque e toca para o atacante chileno, que domina e chuta forte para vencer o goleiro Santos.

Depois de abrir a vantagem, o Galo ainda teve um gol anulado no segundo tempo, quando Vargas faz bela jogada de contra-ataque que terminou com a bola dentro do gol, mas o árbitro viu impedimento. Assim, o placar permaneceu mesmo em 1 a 0.

O próximo compromisso do Atlético-MG será contra o líder São Paulo, na próxima quarta (16) no estádio do Morumbi, já o Furacão terá pela frente o Bragantino.

Vitória no fim

Na outra partida que iniciou às 17h neste sábado, o Bragantino superou o Fortaleza por 2 a 1 no estádio Nabi Abi Chedid.

FIM DE JOGO!!!

Com gols de Luan Cândido e Thonny Anderson, já no finalzinho, vencemos o Fortaleza por 2 a 1 no Nabizão. Voltamos a campo no próximo domingo, mais uma vez em casa, contra o Athletico-PR.

Vamos, #MassaBruta!!!! 🚀🚀🚀



📸 Ari Ferreira#RedBullBragantino pic.twitter.com/yO8PxqhroN — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 12, 2020

O time da casa saiu na frente aos 13 minutos da etapa inicial, graças a um gol contra de Carlinhos. Mas, os visitantes empataram um pouco antes do intervalo com um gol em cobrança de pênalti do volante Juninho.

E o placar só voltaria a ser modificado aos 45 minutos do segundo tempo, quando Thonny Anderson marca com um chute de esquerda após receber passe de Artur. 2 a 1 para o Massa Bruta, placar final.

Com o triunfo, o Bragantino subiu para a 12ª posição com 29 pontos. Já o Fortaleza permanece em 10º, com 31.

