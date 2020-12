Rio Branco de Venda Nova é campeão capixaba de 2020

O estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante, no interior do Espírito Santo, foi palco, na noite desta terça-feira (29), da final do campeonato capixaba de 2020. Depois do empate em 0 a 0 na semana passada, Rio Branco local e o Rio Branco de Vitória precisavam vencer para erguer a taça de campeão estadual de 2020.

Em busca do primeiro título na elite em 75 anos, os donos da casa partiram para cima com tudo contra o time da grande Vitória, que é o maior vencedor do Estadual com 37 troféus. A pressão da equipe do interior deu resultado logo no minuto inicial do jogo. O centroavante Rafael Castro aproveitou uma excelente enfiada de bola de Arthur Faria para abrir o placar na decisão. Este foi o oitavo gol de Rafael no Capixaba 2020, que terminou o campeonato como artilheiro.Aos 20 minutos, quase o segundo gol. Depois de uma cobrança de falta, a zaga do Capa-Preta cortou mal e Daniel matou no peito antes de finalizar para excelente defesa do goleiro Diogo. Mesmo em vantagem, a equipe da casa seguia em cima. Dez minutos depois, mandou uma bola na trave com o artilheiro Rafael Castro. Aos 34, seguia o bombardeio. Geancarlo mandou uma bomba de cabeça. O goleiro Diogo salvou milagrosamente. No rebote, Gustavo Tonoli dividiu com a zaga e perdeu a chance de ampliar com o gol vazio. No primeiro tempo, o jogo ficou assim, com a vantagem parcial dos donos da casa por 1 a 0.

Na abertura da segunda etapa, o Capa-Preta partiu em busca do empate. E quase conseguiu logo aos seis minutos. Nildo fez boa jogada antes de concluir forte para belíssima defesa de Giovani Perim. A bola ainda bateu no travessão antes de sair. Mas a força dos visitantes durou pouco. Aos 15 e 16 minutos, o Brancão Polenteiro, como a dona da casa é conhecida, desperdiçou duas boas oportunidades. Precisando do gol, o time de Vitória perdeu uma chance clara. A zaga da equipe da casa cortou mal e Gil Mineiro mandou uma bomba só que sem direção. Aos 29, teve reclamação de pênalti para o Rio Branco de Venda Nova. Wendell tentou o gol de cabeça, mas a bola bateu nas costas do Arthur. A arbitragem mandou seguir.Os visitantes seguiram a pressão, mas novamente foi o time da casa que quase marcou. O zagueiro Daniel driblou na área adversária e só não fez o segundo gol aos 38 minutos porque dois jogadores do Capa-Preta apareceram para mandar a bola para escanteio. Já na reta final, teve chance clara de um lado, com Petróleo quase marcando para o Rio Branco de Vitória. E, na sequência, Ivan quase fez mais um para os donos da casa em um chutaço que explodiu no travessão. Aos 46, Petróleo tentou uma bicicleta e o goleiro do Brancão Giovani Perim salvou. No rebote, Ronicley ia empatar. Mas o goleiro evitou o gol mais uma vez. Veio o apito final e o placar ficou mesmo no 1 a 0. A festa foi toda do Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, campeão capixaba pela primeira vez na história.

Com a conquista inédita, o Rio Branco vai direto à fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro 2021. O Rio Branco de Vitória vai ter que disputar a fase preliminar do torneio nacional. As duas equipes vão jogar também a Copa Verde e a Copa do Brasil em 2021.