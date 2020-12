São Paulo abre 7 pontos de vantagem na liderança do Brasileiro

O São Paulo recebeu o Botafogo no estádio do Morumbi nesta quarta-feira (9) e abriu uma vantagem de 7 pontos sobre o vice-líder Atlético-MG após golear por 4 a 0 em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo com vitória do Tricolor! #SPFCxBOT (4-0)



⚽⚽ Brenner

⚽ Reinaldo

⚽ Hernanes#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/LkxB2DmOQt — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 10, 2020

Com a derrota fora de casa, o Botafogo permanece na vice-lanterna com 20 pontos, em situação cada vez mais complicada na luta para fugir do rebaixamento.

Passeio no primeiro tempo

O São Paulo tomou conta da partida desde o início. Assim, não demorou a abrir o placar aos 9 minutos com Brenner. Após boa troca de passes de Gabriel Sara e Luciano pela esquerda, o atacante recebe cruzamento para cabecear da entrada da pequena área. Um belo gol.

Brenner voltou a marcar aos 26 minutos, quando Luciano tocou em profundidade para o camisa 30 avançar em velocidade pela esquerda e chutar, com violência, da grande área.

Foi lá, foi lá, foi lá! Foi lá, de coração... #BRSAO



📸 Artur Braganca/Gazeta Press pic.twitter.com/ziJEPqbLP6 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) December 10, 2020

A situação do Botafogo piorou ainda mais aos 33 minutos, quando o zagueiro Marcelo Benevenuto foi expulso após entrar de forma dura em Luan.

Um pouco antes do intervalo, Igor Gomes chuta na direção do gol e a bola explode na mão de Rafael Forster. Com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), o juiz assinala pênalti. Reinaldo vai para a cobrança e marca o terceiro para o São Paulo apenas no primeiro tempo.

Gol do profeta

Com um a mais, o Tricolor tomou conta da partida na segunda etapa. Mas o quarto gol saiu apenas aos 44 minutos, quando Hernanes recebe a bola na intermediária, ajeita o corpo e bate colocado no ângulo do gol defendido por Diego Cavalieri. Um golaço do profeta.

O próximo compromisso do líder São Paulo será no domingo (13), quando faz clássico com o Corinthians. Um dia antes, o Botafogo visita o Internacional no estádio do Beira Rio.

Veja a classificação atualizada da Série A do Brasileiro.