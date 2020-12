Sul-Americana: Bahia sai atrás em busca de vaga para semifinal

O Bahia saiu atrás na busca por uma vaga para as semifinais para a Copa Sul-Americana, pois perdeu de 3 a 2, nesta quarta-feira (9), para o Defensa y Justicia (Argentina) em partida de ida das quartas de final da competição realizada na Arena Fonte Nova (Salvador).

🇧🇷🇦🇷 Em jogo de 5️⃣ gols na Arena Fonte Nova, o @ClubDefensayJus venceu o @ECBahia pela partida ida das quartas de final da #SulAmericana.



🔜 As equipes voltam a se enfrentar no dia 16/12, na Argentina.#GrandeConquista pic.twitter.com/54QfSV0CdK — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) December 10, 2020

A vaga para as semifinais será definida na próxima quarta-feira (16), em jogo realizado no estádio Norberto Tomaghello (Argentina) a partir das 19h15 (horário de Brasília).

O jogo

A equipe argentina abriu o marcador logo aos 3 minutos, quando Brian Romero bateu na saída de Anderson após rápido contra-ataque. Aos 15 minutos Gilberto chega a colocar a bola dentro do gol adversário, mas o juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), anula a jogada por impedimento.

Aos 22 minutos o VAR volta a trabalhar, mas agora para assinalar pênalti contra o Bahia. Brian Romero vai para a cobrança e supera o goleiro Anderson sem dificuldades. 2 a 0 para os visitantes.

O árbitro de vídeo volta a entrar em ação aos 33 minutos, quando anula um pênalti inicialmente indicado pelo juiz. Quatro minutos depois a equipe do VAR volta a analisar outra penalidade a favor do Bahia. Esta é confirmada, e Gilberto marca.

Antes do intervalo a equipe brasileira teve a oportunidade do empate, em nova penalidade máxima marcada a seu favor. Mas desta vez Gilberto desperdiça a cobrança.

Na etapa final, os visitantes novamente conseguiram fazer primeiro, quando aos 22 Enzon Fernández marca após rápido contra-ataque de Romero.

Mas aos 32 o Bahia chega ao 3 a 2 com Matheus Bahia. Resultado que mantém o time brasileiro vivo na competição.

Veja a tabela atualizada da Copa Sul-Americana.