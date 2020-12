São Paulo e Grêmio decidem vaga na final da Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (30), o Morumbi será palco de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A partir das 21h30 (horário de Brasília), São Paulo e Grêmio decidem quem será um dos finalistas do torneio. A Rádio Nacional transmite ao vivo esse grande confronto a partir das 21h, com a narração de Felipe Rangel, os comentários de André Marques, as reportagens de Rafael Monteiro e o plantão de Luiz Ferreira.

Ouça São Paulo x Grêmio na Rádio Nacional:

Apesar da derrota na semana passada por 1 a 0, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, os donos da casa chegam para o confronto em um bom momento. O Tricolor paulista lidera o Campeonato Brasileiro com sete pontos de vantagem sobre o rival mais próximo. É dono da melhor defesa, tendo sofrido 22 gols, e do melhor ataque, com 47 gols, em 27 jogos. Mas, na Copa do Brasil, o time do Morumbi corre atrás do título inédito. E, para voltar à decisão depois de 20 anos, precisa de uma vitória por no mínimo dois gols para avançar nos 90 minutos ou por uma diferença mínima para levar o jogo aos pênaltis.

📍 CT da Barra Funda



🔛 Último treino em 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/qWaQm5EgfL — São Paulo FC (@SaoPauloFC) December 29, 2020

O técnico Fernando Diniz terá o desfalque do lateral-esquerdo Reinaldo, com três cartões amarelos. A opção natural para a posição é Léo. Assim, a tendência é que o São Paulo vá a campo com Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Léo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Uma das principais esperanças dos paulistas para sair da fila de conquistas que já dura oito anos, desde a Sul-Americana de 2012, é o jovem centroavante Brenner. Aos 20 anos, ele é uma das apostas do técnico Fernando Diniz, além de ser o artilheiro do time na temporada, com 22 gols.

Depois de poupar grande parte do grupo considerado titular na vitória de domingo (27) contra o Atlético Goianiense por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho tem poucas dúvidas em relação à equipe do Grêmio que deve começar a partida. O zagueiro Geromel sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda durante a partida da semana passada e foi substituído ainda no primeiro tempo. Ele está na delegação que viajou à capital paulista e pode jogar. Só que a tendência é que o defensor fique de fora, dando lugar a Rodrigues. No meio de campo, outra dúvida é o jogador que vai ocupar a posição de extrema pelo lado direito. Alisson, que voltou a jogar no final de semana depois de dois meses fora, disputa o posto com Ferreira. O provável Grêmio terá: Vanderlei, Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Darlan, Alisson (Ferreira), Jean Pyerre e Pepê e Diego Souza.

Se a esperança pelos lados do Morumbi é o garoto Brenner, o Grêmio coloca as suas fichas num veterano goleador para seguir em busca do hexacampeonato da Copa do Brasil. Aos 35 anos, Diego Souza tem uma marca igual ao jovem são-paulino: marcou 22 gols neste ano.

Além de todo caráter decisivo do duelo desta noite, o jogo também será o 100º entre as duas equipes na história. Até agora, são 37 vitórias dos paulistas, com 123 gols marcados. Os gaúchos triunfaram 33 vezes, fazendo 107 gols. Ocorreram 29 empates. Em mata-matas, o São Paulo já teve sucesso seis vezes e foi eliminado em quatro oportunidades pelo Grêmio em diversas competições. O histórico dos duelos entre os tricolores pela Copa do Brasil mostra equilíbrio. São duas classificações para cada um dos times.