Série B: no clássico catarinense, Chapecoense vence Avaí e segue líder

No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, a noite de terça foi de clássico catarinense entre Avaí e Chapecoense. O Leão chegou pressionado pela saída do técnico Geninho, que aconteceu após o empate da última rodada com o Operário (PR). Para o duelo contra a líder Chape, o time da capital ainda não teve um comandante no banco de reservas. E, enquanto isso, a equipe do interior não poderia dar chance ao azar, já que na última rodada apenas empatou e viu a diferença para o vice-líder América (MG) cair para quatro pontos.

E mais uma atuação GIGANTE, a Chapecoense desbancou o Avaí na Ressacada, chegou aos 54 pontos e segue firme na liderança da Série B! Paulinho Moccelin marcou o primeiro e deu uma bela assistência para Roberto fechar a conta! pic.twitter.com/2YcCJ2muuq — Chapecoense (@ChapecoenseReal) December 9, 2020

Na abertura do jogo, o domínio foi dos visitantes. Até que Paulinho Moccelin, aos sete minutos, quase marcou. Aos 10, o atacante da Chape teve mais sorte. Em uma falta que o jogador pareceu ter tentado cruzar para a área, a bola acabou indo cair direto dentro do gol de Lucas Frigeri.

Na frente do placar, o líder da Série B seguiu melhor no jogo. E, aos 25, Moccelin teve a terceira chance. Ele só não marcou porque Alan Costa se esticou todo para salvar o Leão. Já o Avaí teve a melhor oportunidade aos 33. Valdívia achou Rômulo dentro da área, e o atacante bateu cruzado para a bola passar perto do gol.

Em um segundo tempo bem aberto, com oportunidades de lado a lado, a melhor da Chapecoense apareceu aos 25, quando Paulinho Moccelin deu uma meia-lua no marcador e, da linha de fundo, cruzou com força. Mas Anselmo Ramon mandou por cima do travessão.

Os donos da casa chegaram mais perto aos 30 minutos com Gastón Rodriguez, que viu João Ricardo adiantado e mandou um chute muito bem colocado quase do meio de campo. Só que o goleiro se esticou e salvou a equipe de Chapecó.

Aos 36, Roberto não perdoou. O lateral-esquerdo recebeu de Paulinho Moccelin e completou na saída do goleiro para fechar o placar em 2 a 0 para a Chape.

O próximo desafio do Avaí, 10º colocado com 37 pontos, será a Ponte Preta fora de casa na sexta (11). A Chapecoense, líder com 54 pontos, volta a jogar em casa contra o CRB.

Empate do Cruzeiro

No Estádio Rei Pelé, CRB e Cruzeiro ficaram no 0 a 0. Após este resultado, a Raposa ficou na 11ª posição com 37 pontos. A diferença para o Cuiabá, time que fecha o G4, é de nove pontos. O CRB é o 12º com 34 pontos.

2T | 49' - Fim de jogo. O Cruzeiro empata com o CRB-AL e conquista um ponto em Maceió (AL).#CRBxCRU | 0x0#DiaDeCruzeiro

📺 Pós-jogo: https://t.co/2RhdK7urbk pic.twitter.com/Lf6Joylc77 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) December 9, 2020

Na próxima rodada, os mineiros vão até o Barradão enfrentar o Vitória na sexta (11), já os alagoanos pegam a líder Chapecoense em Santa Catarina no sábado (12).

Outros resultados da Série B

Juventude 2 x 2 Oeste

Guarani 3 x 0 Operário-PR

América-MG 2 x 1 Sampaio Corrêa

Botafogo-SP 2 x 1 Ponte Preta

Confiança 1 x 5 CSA

Cuiabá 3 x 3 Vitória

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.