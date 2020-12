Série B: Paraná derrota CRB e deixa zona do rebaixamento

O Paraná foi até o estádio Rei Pelé, nesta quinta-feira (17), e derrotou o CRB por 2 a 0. Com este resultado deixou a zona do rebaixamento da Série B na partida que encerrou a 29ª rodada da competição.

Fim de jogo no Estádio Rei Pelé!



Com o triunfo, o Tricolor alcançou a 16ª posição com 32 pontos, empurrando o Figueirense, que tem 31 pontos, para a 17ª posição, dentro da zona do rebaixamento. Já o CRB permanece em 15º, com 34 pontos.

Gol no início

Mesmo na condição de visitante, o Paraná sabia que tinha a obrigação de atacar para vencer um adversário direto na luta para fugir do rebaixamento. E foi isso que a equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo fez desde o início. Com isso, não demorou a abrir o marcador. Aos 9 minutos o meia Higor Meritão recebe de Karl e bate de longe para abrir o marcador.

A partir daí, o time visitante se fecha na defesa esperando uma oportunidade de ampliar sua vantagem. E ela surge aos 40 minutos da etapa final, quando Jhony Douglas chuta forte, da entrada da área, para marcar um golaço. Placar final CRB 0, Paraná 2.

