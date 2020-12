Série C: Paysandu supera Ypiranga-RS por 2 a 1 no Mangueirão

O Paysandu venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1, neste domingo (13) no Mangueirão, em jogo válido pela 1ª rodada da 2ª fase da Série C. Com este resultado, o Alviceleste assumiu a liderança do grupo D com 3 pontos.

Na partida realizada em Belém, o Paysandu abriu o placar aos 26 miuntos com o artilheiro Nicolas. O Ypiranga chega ao empate 5 minutos depois graças a gol de cabeça de Luís Eduardo. Mas, antes do intervalo, o Alviceleste garante o triunfo graças a gol, em cobrança de pênalti, de Tony. Depois, o placar permaneceu inalterado até o fim.

Empate em Santa Catarina

Na outra partida da 2ª fase da Série C disputada neste domingo, o Brusque empatou sem gols com o Santa Cruz em jogo realizado no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Com três bolas na trave e atuação segura, Brusque empata diante do Santa Cruz



Confira: https://t.co/tZMPkDgKOV pic.twitter.com/dKfXbHqXFO — Brusque FC (@Brusqueoficial) December 14, 2020

