Série D: Altos sai na frente por vaga nas oitavas de final

Mesmo jogando na Arena Acreana (Rio Branco), o Altos-PI derrotou o Rio Branco por 2 a 0 nesta segunda-feira (7) em jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com este triunfo, os visitantes ficaram com uma boa vantagem na luta por uma vaga para as oitavas de final da competição. A partida de volta, programada para o estádio Municipal Felipe Raulino (Altos), mais conhecido como Felipão, será no próximo domingo (13) às 15h45 (horário de Brasília).

Zagueiro artilheiro

A vitória da equipe do Piauí foi garantida graças a dois gols de cabeça do zagueiro Reinaldo ainda na etapa inicial. O primeiro saiu logo aos 9 minutos após cobrança de escanteio. E o segundo veio aos 46 minutos após Júnior Arcanjo levantar a bola na área adversária.

