Show de gols marca abertura do Mundial de Futebol de Areia Raiz

Na abertura do Mundial de Futebol de Areia Raiz, na Arena Gladiadores da Bola, dentro do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, Chile e México brindaram os amantes do esporte com muitos gols. Na tarde desta terça-feira (8), a vitória foi dos chilenos por 5 a 1.

Coube ao camisa seis Durruty abrir o placar para o Chile e fazer o primeiro do campeonato. Ele aproveitou um chute cruzado forte de Kromschroder para desviar e mandar a bola para as redes. Em tiro livre, Tomas Silva, contando com a ajuda do montinho artilheiro, fez o segundo em tiro livre.

No segundo tempo, Durruty marcou mais um depois de cobrança de escanteio. O camisa seis apareceu sozinho e ampliou. Os dois últimos do Chile foram marcados por Pablo Alcalde e Sebastián Barriga. Tovar, camisa 4, descontou para o México.

Uruguai e Tunísia

O segundo jogo da tarde reuniu Uruguai e Tunísia. E não é nenhum exagero dizer que a partida praticamente começou com o placar de 1 a 0 para os sul-americanos. Dario Quiles acertou um belo chute do meio do campo logo na saída de jogo e abriu o placar. O segundo gol dos uruguaios veio em um chute fraco do camisa 3, Santiago Moreira. Ele contou com uma falha impressionante do goleiro tunisiano Khaled Jouini.

No segundo tempo, em cobrança de falta de muito longe, o camisa 11 do Uruguai, Pablo Perdomo, contou com a ajuda da areia para fazer o terceiro. Depois, Oussama Atallah, camisa seis da Tunísia, marcou o gol mais bonito da tarde. Passou por meio time do Uruguai e, cara a cara com o goleiro, bateu forte para estufar as redes. Fethi Brahim, logo na sequência, aproveitou a oportunidade e bateu colocado para diminuir ainda mais o placar, que agora estava em 3 a 2 para o Uruguai.

Porém, as esperanças dos tunisianos duraram muito pouco. Logo na saída de bola, Dario Quiles bateu forte cobrança de falta por baixo do goleiro e ampliou. Só que para dar ainda mais emoção ao jogo, faltando menos de dois minutos para o final, Ben Abadallah aproveitou falha do arqueiro uruguaio e fez o terceiro da equipe africana.

Classificação

Com esses resultados, o Chile larga com quatro pontos no grupo B. O Uruguai aparece com três na mesma chave. Isso porque o regulamento do torneio prevê que vitórias a partir de três gols valem quatro pontos.

A competição reúne dez seleções, separadas em dois grupos. México, Tunísia, Colômbia, Paraguai e França estão no A, enquanto Chile, Uruguai, Bolívia, Angola e Brasil aparecem no B. Os times de uma chave encaram os da outra, em três rodadas entre terça e quinta-feira (10). Os quatro mais bem colocados avançam às quartas de final, que serão disputadas na sexta-feira (11). As semifinais ocorrem no sábado (12), enquanto a disputa pelo terceiro lugar e a decisão estão marcadas para domingo.

Futebol de areia raiz

O futebol de areia raiz tem diferenças para o beach soccer, cujo Mundial é chancelado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). São seis jogadores por time (em vez de cinco) e dois tempos de 20 minutos (e não três de 12). O piso da competição no Parque Olímpico é de areia compactada (batida), sem ondulações.

O Mundial de Futebol de Areia Raiz seria realizado em março, mas foi adiado por conta da pandemia do novo coronavírus (covid-19). Por restrições sanitárias nos países de origem, cinco seleções tiveram que desistir da competição: Alemanha, Argentina, Canadá, Croácia e Israel. Com isso, ingressaram no torneio as equipes de Colômbia, Paraguai e Tunísia.

Estreia do Brasil

A seleção brasileira estreia ainda nesta terça-feira, a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão da TV Brasil.