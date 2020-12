Surfe: ondulação irregular faz WSL adiar competições para domingo

Após as ondas de Pipeline amanhecerem nesta sexta-feira (18) com condições irregulares, panorama que não mudará no próximo sábado, a WSL (Liga Mundial de Surfe) decidiu que as competições do Circuito Mundial só retornarão no próximo domingo (20).

The @billabong1973 Pipe Masters pres. by @hydroflask is OFF for today and tomorrow.

Next call on Sunday, Dec 20: 7 am HST (9 am PT, 5 pm GMT) pic.twitter.com/9yticU1sdT — World Surf League (@wsl) December 18, 2020

A ilha de Oahu (Havaí) é tanto o palco das fases finais da primeira etapa do circuito mundial masculino como do feminino. No Billabong Pipe Masters, Jadson André, Miguel Pupo e os campeões mundiais Italo Ferreira e Gabriel Medina estão nas oitavas de final.

Já Tatiana Weston-Webb, única brasileira no circuito feminino, está nas quartas de final do Maui Pro. Esta será a primeira vez que uma etapa feminina do Circuito Mundial acontece nos tubos de Pipeline.

Caso os organizadores decidam iniciar o domingo de competições com as mulheres, a gaúcha disputará a primeira bateria do dia, disputando a última vaga das semifinais, com a norte-americana Sage Erickson. A vencedora terá pela frente a havaiana Carissa Moore, que conquistou seu quarto título mundial no ano passado.