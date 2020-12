Tênis: Thiago Wild concorre a prêmio de revelação do ano da ATP

A Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou nesta quarta-feira (2) que o brasileiro Thiago Wild, de 20 anos e atual número 115 do ranking de tênis masculino mundo, é um dos concorrentes ao prêmio de revelação do ano.

Newcomer of the Year Nominees:



🇪🇸 Carlos Alcaraz

🇺🇸 Sebastian Korda

🇮🇹 Lorenzo Musetti

🇦🇹 Jurij Rodionov

🇫🇮 Emil Ruusuvuori

🇧🇷 Thiago Seyboth Wild #ATPAwards pic.twitter.com/TqDruhcYhJ — ATP Tour (@atptour) December 2, 2020

Em março deste ano, o paranaense brilhou com o título do ATP 250 de Santiago (Chile). Com a conquista, ele se tornou o tenista mais jovem desde o espanhol Rafael Nadal a vencer um torneio latino-americano no piso de saibro. Além disso, superou Gustavo Kuerten e passou a ocupar o posto de mais jovem tenista brasileiro com um título de ATP.

Outra campanha de destaque veio no Rio Open. Nesta competição, ele chegou às oitavas de final. O vice-campeonato no challenger de Aix-en-Provence (França) também foi bastante comemorado.

Ao lado de Wild, brigam pelo título o finlandês Emil Ruusuvuori, o americano Sebastian Korda, o italiano Lorenzo Musetti, o espanhol Carlos Alcaraz e o austríaco Jurij Rodionov. A votação está aberta até o dia 11 de dezembro aqui.