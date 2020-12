Troféu Brasil de natação começa nesta quarta no Rio de Janeiro

O Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação, o Troféu Brasil 2020, começa nesta quarta-feira (9) no Parque Aquático de São Januário, do Club de Regatas Vasco da Gama. em São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro. A competição, que marca o retorno das disputas presenciais em 2020, reunirá a elite da natação do país. Serão ao todo 251 atletas. Nesta terça-feira (8), o Pinheiros, atual pentacampeão, decidiu não enviar a equipe de 38 atletas, devido ao aumento de casos do novo coronavírus (covid-19), em São Paulo.

O campeonato, tradicionalmente realizado em abril, teve a data e o formato alterados por conta da pandemia. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) impôs limite de inscritos e rígidos protocolos sanitários para evitar a disseminação do vírus. O torneio servirá de seletiva para a formação da seleção brasileira que irá ao Campeonato Sul-Americano de Buenos Aires (Argentina), adiado para 2021. A competição será transmitida ao vivo pela TV CBDA.

A natação de volta! Dia de treinamento aqui no Vasco. Amanhã começa o Troféu Brasil 🏊🏼‍♂️#TroféuBrasil2020 #Natacao pic.twitter.com/Lyif8we9ST — CBDA (@CBDAoficial) December 8, 2020

A seleção terá atletas com menos de 20 anos, com o objetivo de dar a eles experiência internacional. "Acredito que teremos bons tempos no Troféu Brasil. Alguns atletas já competiram esse ano, outros ainda não tiveram essa oportunidade. A competição é válida para o Sul-Americano, então gera uma expectativa ainda maior para os atletas mais jovens. Isso tudo traz o clima de competição que é o que todos nós gostamos”, afirmou Eduardo Fischer em comunicado à imprensa.

Por conta da pandemia, a CBDA modificou o regulamento da formação da seleção e os atletas que não se sentirem seguros a viajar ao Rio de Janeiro, podem fazer tomadas de tempos locais, chanceladas pelas Federações Estaduais. As marcas serão registradas e valerão para o ranking.