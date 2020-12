Vasco perde em São Januário e se despede da Copa Sul-Americana

O Vasco se despediu da Copa Sul-Americana após ser derrotado por 1 a 0 pelo Defensa y Justicia (Argentina) na noite desta quinta-feira (3) em pleno estádio de São Januário em partida de volta das oitavas de final da competição.

🇦🇷💪 A vaga é do @ClubDefensayJus!



⚽🏆 Com gol de Hachen, os argentinos venceram o @VascodaGama por 1-0 em São Januário e se garantiram nas quartas de final da #SulAmericana! pic.twitter.com/ozaTdYTLpc — CONMEBOL Sul-Americana (@sulamericana) December 4, 2020

Como havia empatado em 1 a 1 no confronto de ida disputado no estádio Norberto Tomaghello, na última quinta-feira (26), o Cruzmaltino acabou desclassificado.

Após um primeiro tempo no qual pouco criou, o Vasco acabou sendo punido aos 11 minutos da etapa final, quando o atacante Hachen aproveitou indecisão do goleiro Lucão em bola cruzada, que tocou no travessão, para marcar.

A partir daí o time brasileiro ainda tentou um empate que levaria o confronto para a disputa de pênaltis, mas pouco conseguiu e acabou desclassificado.

