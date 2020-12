Vôlei de Praia: sábado será de muito jogos no Circuito nacional

Neste sábado (12), a partir das 10h, acontecem os jogos das quartas de final da quinta etapa masculina do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 20/21, no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). As oito duplas classificadas são André/George (ES/PB), Maia/Vinícius Cardozo (RJ), Alison/Álvaro Filho (ES/PB), Allison Francioni/Fábio Bastos (SC/CE), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), Lipe/Rafa (CE/PR), Adrielson/Renato (PR/PB) e Guto/Arthur Mariano (RJ/MS). As semifinais vão ocorrer também neste sábado (12), a partir das 16h45. A decisão da última etapa do Circuito em 2020 será no domingo (13), às 10h.

As definições dos classificados às quartas ocorreu nesta sexta-feira. O dia começou com as rodadas da fase de grupos com 24 jogos realizados em três quadras dentro do CDV. Após estes duelos, 16 times seguiram para as oitavas de final. As duplas com duas vitórias saíram em primeiro nos respectivos grupos. As parcerias em segundo lugar e as quatro melhores em terceiro também avançaram.

No grupo A, André/George (ES/PB) ficou em primeiro, enquanto Saymon/Matheuszinho (MS/SE) avançou em segundo. Pelo grupo B, a liderança ficou com Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF), seguidos de Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR). Alison/Álvaro Filho (ES/PB) venceu duas vezes no grupo C, e Fernandão/Harley (ES/DF) passou em segundo. Guto/Arthur Mariano (RJ/MS) fez a melhor campanha do grupo D, seguido por Léo Vieira/Luciano (DF/ES). No grupo E os classificados foram Adrielson/Renato (PR/PB) em primeiro, e Maia/Vinícius Cardozo (RJ) em segundo. Allison Francioni/Fábio Bastos (SC/CE) liderou o grupo F com Lipe/Rafa (CE/PR) na sequência. As melhores duplas em terceiro lugar foram Oscar/Thiago (RJ/SC), Arthur Lanci/Moisés (PR/BA), Hevaldo/Adelmo (CE/BA) e Léo Gomes/Vinícius Freitas (RJ/ES)*.

As oitavas de final aconteceram no final da tarde desta sexta-feira e avançaram na noite. E, no primeiro confronto da quadra central, a dupla olímpica Evandro e Bruno (RJ/DF) venceu Léo Gomes/Vinícius Freitas (RJ/ES) por 2 sets a 0 (21/11 e 21/12). Na próxima rodada os adversários de Evandro e Bruno serão Lipe e Rafa (CE/PR), dupla vinda do qualifyng, que se classificou com o triunfo sobre Léo Vieira/Luciano (DF/ES) por 2 sets a 0 (24/22 e 21/19).

O jovem Rafa, de 22 anos, comemorou o resultado, mas disse querer ainda mais. “É uma satisfação enorme. Viemos de um qualificatório difícil, que quase não conseguimos passar, mas estamos crescendo dentro do campeonato. Jogar com o Lipe é um aprendizado, ele me ensina muito. Estamos atrás do nosso sonho, que é chegar em uma semifinal, usar a camiseta com o nosso nome. E vamos buscar isso para fechar bem o ano”, contou Rafa à equipe da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

A dupla Allison Francioni/Fábio Bastos (SC/CE) chega pela terceira vez na temporada nas quartas de final. O time superou Bernardo Lima/Eduardo Davi (CE/PR) por 2 sets a 1 (17/21, 21/11 e 15/11). Francioni e Fábio enfrentarão a dupla olímpica formada por Alison e Álvaro Filho (ES/PB). Com dois ouros e um bronze na temporada, Alison e Álvaro Filho seguem na busca por mais um pódio depois de superarem Oscar e Thiago (RJ/SC) também em três sets (22/24, 22/20 e 15/7). Com um desconforto na panturrilha direita, Alison chegou a ser atendido em quadra, mas superou o incômodo para garantir a classificação.

“Thiago e Oscar formam um time muito forte e começaram o primeiro set muito bem. Eu não comecei muito bem na virada de bola, mas um time campeão é isso, precisa se superar dentro do jogo, mudar as jogadas. Comecei a sacar do chão e a chegar melhor no bloqueio. O Álvaro conseguiu puxar a responsabilidade para ele. O jogo é longo, temos que pensar a cada ponto, e eu agradeço ao meu parceiro, ao meu técnico e a toda nossa equipe pelo resultado de hoje”, comentou Alison aos assessores da CBV.

Campeões no evento passado, e líderes do ranking nacional, André e George seguem firmes no torneio e conseguiram a classificação ao superarem Hevaldo e Adelmo (CE/BA) por 2 sets a 0 (21/17 e 21/19). Nas quartas eles terão como adversários a dupla carioca Maia e Vinícius Cardozo, que levou a melhor sobre Fernandão/Harley (ES/DF) por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16).

Vinícius destacou o fator mental da equipe para alcançar a vitória. “A gente vem brigando no dia a dia para poder ganhar da gente mesmo, mais que do adversário. Tivemos uma postura ruim no jogo anterior e tivemos que reverter essa situação. Temos que saber lidar com as adversidades, estar lúcidos em todas as partidas. E isso foi o que conseguimos fazer neste jogo das oitavas de final e deu certo”, falou Vinícius também à equipe da Confederação que estava em Saquarema.

Adrielson/Renato (PR/PB) venceu Saymon/Matheuszinho por 2 sets a 0 (21/16 e 21/17) e conseguiu uma vaga nas quartas de final. Nesta próxima fase a dupla enfrentará Guto/Arthur Mariano (RJ/MS), que superou Arthur Lanci/Moisés (PR/BA) por 2 sets a 1 (21/12, 17/21 e 15/12) pelas oitavas de final. “Jogamos sete sets hoje, mas estamos preparados para isso. Somos um time unido, e sabemos que isso pode acontecer. No segundo set das oitavas eu acabei pecando um pouco, faltou tranquilidade, mas o Arthur me ajudou a voltar para o jogo, e só tenho a agradecer a ele”, contou Guto à equipe de assessoria da Confederação de Vôlei.

Os torcedores poderão conferir todos os lances do torneio até as semifinais com as transmissões ao vivo realizadas no site voleidepraiatv.cbv.com.br, na fanpage da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) no Facebook e no aplicativo da CBV.

Confrontos das quartas de final

André/George (ES/PB) x Maia/Vinícius Cardozo (RJ)

Sábado (12) - 10h



Adrielson/Renato (PR/PB) x Guto/Arthur Mariano (RJ/MS)

Sábado (12) - 10h



Alison/Álvaro Filho (ES/PB) x Allison Francioni/Fábio (SC/CE)

Sábado (12) - 10h50



Lipe/Rafa (CE/PR) x Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF)

Sábado (12) - 10h50