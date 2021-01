América-MG garante acesso à Série A do Brasileiro

O América-MG garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro após empatar sem gols com o Náutico nesta terça-feira (12) no estádio dos Aflitos na 34ª rodada da Série B.

Com a igualdade fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Lisca alcançou os 67 pontos, quando faltam quatro rodadas para o final da competição, e já não pode mais ser ultrapassado pelo CSA (4º, com 52 pontos) e Juventude (5º, com 52 pontos), que foram derrotados nesta terça.

O jogo

Enquanto o Coelho brigava para garantir o acesso, o Náutico buscava uma vitória para ganhar força para fugir da Série C. Assim, o Timbu foi mais agressivo na partida, enquanto o América-MG apostava nos contra-ataques. Com isso, a partida foi muito truncada, com poucas oportunidades de lado a lado.

Com o empate, o Timbu ficou na 15ª posição, com 39 pontos.

