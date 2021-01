Após acesso à Série A, Cuiabá se classifica às quartas da Copa Verde

Garantido na Série A do Campeonato Brasileiro em 2021 antes mesmo do fim da edição 2020 da Série B, o Cuiabá estreou na última segunda-feira (25) à noite na Copa Verde. Atuando na Arena Pantanal pelas oitavas de final, o Dourado sofreu, mas eliminou a Aparecidense ao vencer por 2 a 1, de virada.

Nas quartas de final, o clube do Mato Grosso terá pela frente o ganhador de Palmas e Vila Nova, que se enfrentariam no último domingo (24), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. O jogo foi adiado após a tragédia aérea que vitimou quatro atletas e o presidente do clube tocantinense, horas antes da partida. A partida foi remarcada para o próximo dia 2 de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), no mesmo local.

Atual campeão, o Cuiabá foi a campo com cinco titulares do time que enfrentou o Sampaio Corrêa na última sexta-feira (22) pela Série B. Com força máxima, a Aparecidense começou o jogo melhor e saiu na frente aos nove minutos do primeiro tempo com Alex Henrique. O atacante recebeu na entrada da área e bateu no canto esquerdo do goleiro João Carlos.

Na etapa final, o Dourado teve as melhores chances. Aos 17 minutos, o meia Nenê Bonilha acertou o travessão. Sete minutos depois, o meia Rodriguinho derrubou o volante Maxwell na grande área. A arbitragem marcou pênalti a favor dos cuiabanos, que o atacante Elton converteu para empatar. Nos acréscimos, após uma saída de jogo errada dos goianos, o atacante Felipe Marques aproveitou e chutou na saída do goleiro Tony, decretando a virada e a classificação do Cuiabá.

Também na segunda-feira, o Atlético-GO goleou o Sinop no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, por 5 a 1. Jogando com vários reservas, pois os titulares estiveram em campo no último domingo (24) contra o Fortaleza, pelo Brasileirão, o Dragão balançou as redes com o volante Pereira (dois gols), o lateral Arnaldo, o zagueiro Oliveira e o atacante Vitor Leque. O volante Robert descontou para o time do interior mato-grossense.

Na próxima fase, o rival atleticano será o Brasiliense. O Jacaré se classificou no domingo ao superar o Luverdense por 2 a 1, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT).

Ainda na segunda, o Manaus também se classificou às quartas de final com um 5 a 1. Na Arena Acreana, em Rio Branco, o Gavião atropelou o Atlético-AC com gols dos atacantes Diego Rosa (dois), Jackie Chan e Philip e do meia Douglas Lima - o zagueiro Elielson Bebê diminuiu. Na fase seguinte, os amazonenses encaram quem passar do confronto entre Paysandu e Galvez, que duelam nesta quinta-feira (28), às 16h, no Mangueirão, em Belém.

Nesta quarta-feira (27), serão definidos mais dois classificados às quartas da Copa Verde. Às 16h, o Remo recebe o Gama no Mangueirão. Já às 18h, o Rio Branco-AC joga na Arena Acreana contra o Independente-PA. Os dois times que avançarem se enfrentam na próxima fase da competição.

A Copa Verde reúne 24 participantes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo. O torneio é disputado em formato eliminatório. Nas oitavas de final, os oito clubes mais bem colocados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) duelam com os oito times que se classificaram da primeira fase, em jogo único. A partir das quartas de final, os confrontos terão partidas de ida e volta. O campeão assegura vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil de 2021.