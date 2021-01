Basquete: Definidos os confrontos da Copa Super 8

Na noite desta terça-feira (12), o Caxias venceu o Corinthians por 83 a 77, no Ginásio Wlamir Marques, na capital paulista, pela 10ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo fechou o primeiro turno do torneio e definiu os classificados para a Copa Super 8, evento que reúne os oito primeiros da tabela de classificação do NBB em confrontos eliminatórios com cruzamentos olímpicos (1º x 8º, 2º x 7º e assim por diante).

A derrota do Timão garantiu a vaga do Sesi Franca no mata-mata, que começa na sexta (15) e segue até sábado (23). O time do interior paulista (7º) enfrentará o Flamengo (2º) pelas quartas de final. Além de Franca e Flamengo, Minas (1º), Bauru (3º), São Paulo (4º), Paulistano (5º), Fortaleza Basquete Cearense (6º) e Mogi (8º) também estão na disputa do primeiro troféu nacional da temporada. Esta será a terceira edição da Copa Super 8, que já teve Flamengo e Sesi Franca como campeões.

Calendário da Copa Super 8

Sexta-feira (15/01) – Quartas de final:



16h – Minas x Mogi



19h – São Paulo x Paulistano



Sábado (16/01) – Quartas de final:



13h – Bauru x Fortaleza



16h – Flamengo x Sesi Franca



Terça-feira (19/02) – Semifinais:



17h – Jogo 5



20h – Jogo 6



Sábado (23/01) – Final:



16h – Jogo 7