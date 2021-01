Brasil terá caras novas em jogos finais das eliminatórias da AmeriCup

A seleção brasileira masculina de basquete foi convocada para os dois jogos contra Panamá e Paraguai, em Cali (Colômbia), que encerram as eliminatórias da AmeriCup (Copa América) de 2022. O Brasil garantiu classificação antecipada ao torneio continental em novembro. A relação tem 17 atletas, que deverão cumprir os protocolos sanitários da Federação Internacional de Basquete (Fiba). Doze serão selecionados para viajar.

A lista do técnico Alexsandar Petrovic reúne sete caras novas: o pivô Vinícius Lúcio (Joventut Badalona, da Espanha), o armador Felipe Ruivo (Paulistano), os alas Anderson Barbosa (Paulistano), Dimitri Sousa (Scandone Avellino, da Itália) e Tulio da Silva (Caxias do Sul) e os ala-pivôs Renan Lenz (São Paulo) e Gruber (Mogi das Cruzes). A maioria dos onvocados está na faixa dos 20 anos.

"Mais do que ganhar os jogos, para mim é importante provar alguns jogadores. Depois do Pré-Olímpico [em junho, na Croácia] e Jogos Olímpicos [de Tóquio, no Japão], teremos a saída de alguns jogadores. O Brasil precisa de novos jogadores. Nesta janela, o mais importante é ter alguns nomes para cobrir a posição três [ala] no futuro. E também, há alguns atletas que estão sempre nas listas, que já conheço. Agora quero dar oportunidade para todos", explicou Petrovic.

"Não é que tenho dúvidas. Quero ver como se comportam. Temos nomes novos, mas sempre quatro, cinco atletas que têm mais experiência. Não podemos usar todos os 12 jogadores jovens. Essa lista não tem qualquer ligação com Pré-Olímpico ou Olimpíada. Para isso, tenho tudo muito claro. Essa lista é pensando também nos próximos anos", completou o treinador croata.

A convocação tem o retorno do ala/pivô Léo Demétrio, do ala Jhonatan (ambos do Flamengo) e do armador Rafa Luz (Murcia, da Espanha). Os demais nomes estiveram presentes na última lista. O protocolo da Fiba prevê que os atletas façam exames de PCR. Apenas os jogadores que testarem negativo para o novo coronavírus (covid-19) estarão aptos a viajar. A delegação vai para Cali em 16 de fevereiro. O duelo contra o Panamá será no dia 21, enquanto o jogo com o Paraguai ocorre no dia seguinte.

A próxima AmeriCup seria disputada em 2021, mas foi adiada para o próximo ano devido à pandemia da covid-19. O torneio ainda não tem sede definida.

Os convocados

Armadores: Georginho (São Paulo), Felipe Ruivo (Paulistano), Caio Pacheco (Bahía Basket, da Argentina) e Rafa Luz (Murcia, da Espanha)

Alas: Gui Santos (Minas), Jhonatan (Flamengo), Anderson Barbosa (Paulistano), Dimitri Sousa (Scandone Avellino, da Itália) e Tulio da Silva (Caxias do Sul)

Ala/pivôs: Lucas Dias (Sesi Franca), Márcio (Sesi Franca), Léo Demétrio (Flamengo) e Renan Lenz (São Paulo)

Pivôs: Lucas Mariano (São Paulo), Vinícius Lúcio (Joventut Badalona, da Espanha), Rafael Mineiro (Flamengo) e Gruber (Mogi das Cruzes)