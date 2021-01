Brasileirão: Grêmio arranca empate com Atlético-MG, em Porto Alegre

O Grêmio e o Atlético Mineiro empataram em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (20), em partida válida pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o empate em Porto Alegre, o Galo perdeu a chance de tirar a vice-liderança do Internacional. O Atlético-MG segue em terceiro lugar na classificação geral, com 54 pontos, mas a rodada só termina amanhã (21). O Grêmio soma 51 pontos e também continua, provisoriamente, ocupando a sexta posição na tabela. Apesar do resultado, o Tricolor gaúcho manteve a invencibilidade em 16 jogos no Brasileirão, um recorde do time na história do torneio.

Fim de jogo em Porto Alegre. Grêmio 1 x 1 Atlético.



⚽ Gol do #Galo marcado por Hyoran. #GRExCAM 🏴🏳️ pic.twitter.com/HnSnYzq4lD — Atlético 😷 (@Atletico) January 21, 2021

O Galo abriu o placar na Arena Grêmio com um gol de pênalti, convertido pelo meia Hyoran aos 31 minutos da primeira etapa. A infração foi bem marcada pelo árbitro Raphael Claus, depois de o lateral-esquerdo Guilherme Arana ter sido derrubado dentro da grande área. O Grêmio arrancou o empate aos 39 do segundo tempo. Mesmo sem jogar bem, o atacante Everton mandou para o fundo da rede depois de boa jogada protagonizada por Ferreira.

O próximo compromisso do Atlético-MG será contra o Vasco, em São Januário, no sábado (23). Já o Triolor gaúcho terá pela frente o clássico Gre-Nal, fora de casa, no domingo (24), no Beira-Rio.