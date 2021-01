Botafogo abre o placar em casa, mas perde de virada para o Atlético-GO

Lanterna da Série A do Campeonato Basileiiro, o Botafogo perdeu de virada por 3 a 1 para o Atlético Goianiense na tarde desta quarta-feira (20), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O Alvinegro carioca segue em último lugar na classificação geral, com apenas 23 pontos, e já soma 12 derrotas nos últimos 13 jogos. Enquanto isso, o time goiano subiu para a 13ª posição, chegou aos 39 pontos, e passou a lutar por uma vaga na próxima Copa Sul-Americana.

No primeiro tempo foram poucas as chances de gol. Cada time teve uma oportunidade clara. Aos 24 minutos, o meia Wellington Rato desviou com a coxa um cruzamento da direita e mandou para fora do gol do Botafogo. Aos 36, o zagueiro Marcelo Benevenuto subiu muito e cabeçou após o escanteio, obrigando o goleiro Jean a salvar o Dragão.

Na etapa final, o atacante Babi forçou o goleiro Jean a fazer mais um milagre, aos oitos minutos, com um chute à queima roupa.E foi o próprio Babi, aos 17 minutos, que abriu o placar para o Glorioso no Engenhão, após aproveitar um contra-ataque rápido e, no rebote do goleiro Jean, mandar a bomba para o fundo do gol. Só que a vantagem carioca durou muito pouco. Três minuto depois, o atacante Danilo Gomes recebeu livre quase na marca do pênalti e deixou tudo igual com um chutaço. Aos 33, veio a virada. Depois do cruzamento da direita, o centroavante Zé Roberto chegou antes da zaga para balançar a rede do goleiro Diego Loureiro. Aos 46, saiu o gol que sacramentou a vitória dos goianos: o atacante Vitor recebeu de Janderson e fez o terceiro.

O próximo compromisso do Botafogo será o clássico regional contra o Fluminense, no domingo (24), em São Januário, no Rio de Janeiro. O Tricolor será o mandatário da partida válida pela 32ª rodada da Série A. Também no domingo (24), o Atlético-GO recebe o Fortaleza, no estádio Antonio Accioly, em Goiânia.