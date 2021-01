Série B: Vitória ganha do Guarani em São Paulo e sai do Z-4

O Vitória venceu o Guarani fora de casa por 2 a 1 nesta quarta-feira (20), em jogo válido pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Resultado bom para a equipe baiana que pulou para o 15º lugar com 42 pontos e não volta mais à zona de rebaixamento (Z4). Já o Guarani estacionou na 11ª posição, com 48 pontos, e deu adeus ao acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. A 36ª rodada da Série B termina amanhã (21).

O duelo disputado na tarde de hoje (20) no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), colocou frente a frente duas equipes em posições diferentes na tabela de classificação, e fase complicadas no campeonato. O Bugre de Campinas, afetado por um surto do novo coronavírus (covid-19) nos últimos dias, não vencia há quatro partidas. O time começou a rodada com 48 pontos, na 11ª posição, e precisava da vitória para continuar sonhando com o acesso à Série A. Enquanto isso, o Leão de Salvador amargava seis jogos sem vencer. Mas hoje (20), foram os baianos que levaram a melhor.

É NO CORAÇÃO!!



Léo Ceará marca dois, Leão vence o Guarani por 2x1 e sai da zona de rebaixamento.



Próximo jogo é no dia (26/01), contra o Botafogo-SP, no Santuário. #PegaLeao #SouNego



📷: Letícia Martins/ECV pic.twitter.com/SsLNvOEjDV — EC Vitória (@ECVitoria) January 20, 2021

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio. Quem saiu na frente foi o Vitória. Logo aos cinco minutos, o atacante Léo Ceará completou para a rede de cabeça o bom passe do companheiro de ataque Mateusinho. Aos 17, depois de perder boas chances, o Guarani igualou tudo. O volante Marcelo apareceu sozinho dentro da área, depois do escanteio para mandar ao gol. A etapa final começou no mesmo ritmo, com chances dos dois lados. O Guarani quase virou aos dois minutos com o meia Lucas Crispim. E o Vitória, por muito pouco, não pulou de novo na frente do placar com o volante Fernando Neto em jogada individual. Aos dez minutos, Gabriel, goleiro do Bugre, fez um milagre para evitar o segundo gol dos baianos. E logo depois, o meia Lucas Crispim derrubou o zagueiro Wallace do Vitória dentro da área. O pênalti foi marcado e o jogador do Guarani foi expulso. Aos 12, o centroavante Léo Ceará bateu forte no canto direito, ampliou para o Vitória, que administrou a vantagem até o final da partida.

Nos dois últimos jogos, o Guarani apenas cumpre tabela contra o Avaí, em Florianópolis, no próximo dia 23, e contra o Juventude, em Campinas (SP), dia 30. Ainda precisando de pontos para se manter na Série B, o Vitória tem pela frente o Botafogo-SP , em Salvador, na terça (26), e no dia 30, fora de cassa, o Brasil de Pelotas.