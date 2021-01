Brasileiro: Vasco visita Bragantino para tentar se afastar do Z-4

O estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, recebe na noite desta quarta-feira (20), a partir das 21h30 (horário de Brasília), o duelo entre Bragantino e Vasco pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite.

Bom momento do Massa Bruta

Em um bom momento, o Massa Bruta não perdeu nenhum dos últimos três jogos. E, se não for superado pelo time carioca nesta noite, atingirá a maior sequência invicta no campeonato. Essa atual série tem uma vitória contra o líder São Paulo, o empate com o Atlético-MG e outra vitória sobre o Ceará. Atualmente, a equipe de Bragança Paulista ocupa a 12ª posição. São 38 pontos que lhe deixam na da zona de classificação para a próxima edição da Sul-Americana.

Em relação à equipe que entrará em campo, o técnico Maurício Barbieri terá alguns problemas. O volante Ryller (suspenso), o meia Lucas Evangelista (com edema na coxa) e quatro atletas que testaram positivo para o novo coronavírus (os laterais Luan Cândido e Weverson, o volante Uillian Correia e o atacante Alerrandro) são ausências confirmadas. Em compensação, o zagueiro Ligger e o meia Cuello retornam após cumprir suspensão automática no último jogo.

Fugindo do Z-4

Já o Vasco da Gama ocupa atualmente a 15ª posição, com 32 pontos (quatro a mais do que o Bahia, primeiro dentro da zona de rebaixamento). Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo são três jogos (uma vitória, um empate e uma derrota).

O único revés, para o Coritiba no último sábado (16), reacendeu o sinal de alerta no Cruzmaltino, pois a equipe não tem um bom aproveitamento contra equipes que brigam para escapar da parte de baixo da tabela. O time de São Januário venceu apenas Sport e Botafogo do grupo de equipes que seguem brigando pela permanência na Série A.

Para o jogo desta noite, o comandante da equipe carioca terá que fazer mudanças na equipe titular. Ele não contará com o lateral Henrique e com o volante Bruno Gomes, suspensos. Na lateral, a tendência é de que Neto Borges ocupe a vaga. No meio, quem pode jogar é Andrey. Mas, Luxemburgo tem mais opções para o setor, como o recuo de Léo Gil e a escalação do argentino Benítez mais à frente.

No histórico entre Vasco e Bragantino, os cariocas têm vantagem. São 16 jogos, com seis vitórias do Cruzmaltino, uma do Massa Bruta e nove empates. Nestas partidas, os cariocas marcaram 22 gols, e os paulistas 14.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Bragantino e Vasco, ao vivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes. Você escuta o Show de Bola Nacional, que começa às 21h, aqui:

