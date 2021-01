Vasco anuncia prorrogação de empréstimo do argentino Benítez

O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira (12) a prorrogação do empréstimo do meia argentino Martín Benítez. Assim, o atleta do Independiente (Argentina) permanece em São Januário até o dia 20 de junho de 2021.

Porém, a equipe carioca afirma que, com o novo acordo, “o Independiente pode, a qualquer momento durante o período do empréstimo, exercer a cláusula de saída, que permite ao clube argentino vender os direitos federativos de Benítez. O Vasco tem direito a igualar qualquer proposta, mas, caso não o faça, será recompensando por um valor negociado entre as partes”.

Benítez, um dos destaques do Vasco na atual temporada, chegou à equipe carioca em fevereiro de 2020, disputando 26 jogos e marcando dois gols. Segundo o Cruzmaltino, logo que seu nome saia no Boletim Informativo Diário (BID), o meia argentino poderá ser usado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

