CBF confirma datas e horários das finais da Série D do Brasileiro

O primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro, entre Floresta-CE e Mirassol-SP, será disputado às 16h (horário de Brasília) deste sábado (30), na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida de volta será no mesmo horário, no dia 6 de fevereiro (também um sábado), no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). Os duelos serão transmitidos ao vivo pela TV Brasil. Os horários foram confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Mirassol decide o título em casa por ter feito melhor campanha que o Floresta. O Leão obteve 44 pontos no somatório das fases da Série D, com 13 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe paulista possui o ataque mais positivo da competição, com 47 gols. Na semifinal, o time de Eduardo Baptista passou pelo Altos-PI com dois triunfos: 4 a 0 em casa e 1 a 0 no estádio Felipe Raulino, o Felipão, em Altos (PI), no último domingo (24).

O Lobo da Vila Manoel Sátiro somou 40 pontos na Série D, com dez vitórias, dez empates e duas derrotas. Em três das quatro fases eliminatórias que superou até a final, o Verdão cearense obteve a classificação fora de casa. Foi assim contra Itabaiana-SE, América-RN e, mais recentemente, na semifinal com o Novorizontino-SP. Após empatar por 1 a 1 em casa, o Floresta ganhou por 2 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi no sábado passado (23).

O time de Fortaleza pode isolar o Ceará como estado mais vezes campeão da Série D, com três títulos. Guarany de Sobral (2010) e Ferroviário (2018) são as equipes cearenses que já conquistaram a quarta divisão. O Mirassol, por sua vez, pode dar a São Paulo a segunda taça na competição. A primeira veio em 2016, com o Botafogo-SP.