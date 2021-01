Chapecoense vence Ponte Preta e assume liderança da Série B

Com um gol do atacante Perotti nos acréscimos do segundo tempo, a Chapecoense derrotou a Ponte Preta por 1 a 0, nesta quinta-feira (21) na Arena Condá, e assumiu a liderança da da Série B do Campeonato Brasileiro quando faltam apenas duas rodadas para o final da competição.

Com este triunfo, a equipe de Santa Catarina alcançou os 70 pontos, dois a mais do que o América-MG, que, nesta rodada (a 36ª), empatou sem gols com o Brasil de Pelotas e caiu para a segunda posição com 68 pontos.

Gol no final

Mesmo atuando fora de casa, a Ponte Preta começou a partida melhor, criando boas oportunidades de abrir o marcador. Porém, no final da etapa inicial a Macaca ficou com um jogador a menos, quando Luan Dias leva amarelo ao chegar de forma perigosa em disputa de bola com Alan Ruschel.

Chapecoense 0x0 Ponte Preta#VamosChape #OrgulhoDeSerChape #PelaFlechada #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/hpzIy2Qs59 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) January 21, 2021

Tendo um jogador a mais, a Chapecoense cria inúmeras oportunidades no segundo tempo. Mas o gol da vitória sai apenas aos 50 minutos, em cobrança de pênalti perfeita de Perotti.

Na próxima rodada, a Chape mede forças com o Operário-PR na próxima segunda (25). Um dia antes, a Ponte Preta recebe o CRB no estádio Moises Lucarelli.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.