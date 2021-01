Série B: Cruzeiro perde para lanterna Oeste

O Cruzeiro foi derrotado pelo lanterna Oeste, por 1 a 0 nesta quarta-feira (13), na partida que encerrou a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e viu diminuírem muito as suas chances de conseguir retornar à primeira divisão (quando faltam 4 rodadas para o final da competição).

Com o revés, o time mineiro permanece na 13ª posição com 44 pontos, a oito do último time no G4, o CSA, que tem 52 pontos. Já a equipe de Barueri permanece na última posição da Série B com 26 pontos.

Gol do Oeste

O gol da vitória do Oeste saiu ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, quando Raí Ramos avança para a linha de fundo e cruza para Fábio marcar de cabeça.

Veja a classificação atualizada da Série B.