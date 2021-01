Divulgado calendário de competições do levantamento de pesos para 2021

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) divulgou, em reunião com as Federações Estaduais, nesta segunda-feira (25), o calendário de competições para a temporada 2021. Além dos torneios internacionais, previamente marcados pela Federação Internacional (IWF), as competições nacionais foram também definidas. O primeiro torneio oficial de 2021 no Brasil só vai ocorrer no segundo semestre, após a Olimpíada. O Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 está previsto para agosto, mas ainda sem data e local definitivos. Outros dois torneios nacionais de levantamento de pesos, ou halterofilismo, vão acontecer nos meses de setembro e outubro.

Por enquanto, no calendário internacional, seguem confirmados o Campeonato Sul-Americano/Íbero-Americano/Open Adulto, de 12 a 16 de março, em Cali, na Colômbia, sendo que o Open Adulto é um dos torneios que servem para obtenção de índice aos Jogos de Tóquio. Outro tornaeio que vale para o índice será o Campeonato Pan-Americano Adulto, previsto para acontecer entre 18 e 25 de abril, em Santo Domingo, na República Dominicana. Outros torneios internacionais também estão marcados no calendário.

Vale lembrar que todos os torneios carecem de confirmação, em razão da situação de pandemia de covid-19, que segue monitorada pela IWF e CBLP. Com isso, as datas inicialmente previstas poderão sofrer modificações e, até mesmo, ocorrerem novos cancelamentos.

Abaixo, o calendário atual do levantamento de pesos:

12 a 16 de março – Campeonato Sul-Americano/Íbero-Americano/Open Adulto – Cali (COL)

18 a 25 de abril – Campeonato Pan-Americano Adulto – Santo Domingo (DOM)

20 a 29 de maio – Campeonato Pan-Americano Sub-20 – Manizales (COL)

23 a 31 de maio – Campeonato Mundial Sub-20 – Jeddah (KSA)

Junho – Campeonato Pan-Americano Sub-17 – San Juan (PUR)

23 de julho a 8 de agosto – Jogos Olímpicos – Tóquio (JPN)

Agosto – Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20 – a definir

9 a 19 de setembro – Jogos Pan-Americanos Juniores – Cali (COL)

20 a 29 de setembro – Campeonato Mundial Sub-17 – Tashkent (UZB)

Setembro – Campeonato Brasileiro Adulto – a definir

Outubro – Festival Nacional de Levantamento de Pesos Sub-15 – Rio de Janeiro (RJ)

Outubro – Campeonato Pan-Americano Sub-20 – San Luis Potosi (MEX)

Novembro – Campeonato Mundial Adulto – Lima (PER)

1 a 7 de novembro – Campeonato Pan-Americano Adulto – Guayaquil (ECU)

Dezembro – Campeonatos Sul-Americanos Sub-15/Sub-17/Sub-20 – a definir