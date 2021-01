Ginástica: Arthur Zanetti abre temporada olímpica treinando no RJ

O ginasta Arthur Zanetti, ouro nas argolas em Londres-2012 e prata nos Jogos do Rio-2016 no mesmo aparelho, é um dos 11 atletas convocados pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) para um camping de treinamentos no CT do Time Brasil no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro. As atividades seguirão pelos próximos dez dias e marcam a retomada da seleção no ano olímpico, depois do adiamento dos Jogos de Tóquio, no Japão, para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021.

"O objetivo é juntar o grupo novamente. Agora sim a gente acredita que é o ano olímpico, que os Jogos vão acontecer. É conhecer o planejamento para o ano que será mostrado pelos integrantes da Comissão Técnica, quais as competições cada atleta fará e também ver como está o nível técnico dos atletas", afirmou Zanetti.

Todos os ginastas fizeram testes de covid-19 antes de saírem dos seus respectivos estados e na chegada ao Rio de Janeiro. O grupo só foi reunido depois que todos apresentaram o resultado negativo. Durante os primeiros meses da pandemia, o campeão olímpico treinou em casa e, com a seleção, de forma virtual. Na sequência, participou da Missão Europa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em julho e agosto. No fim de setembro, voltou a treinar no ginásio da SERC/Santa Maria/Agith de São Caetano, no ABC paulista.

Ao lado do Zanetti, estão no Rio de Janeiro Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Brajão Soares, Diogo Paes, Francisco Barreto, Leonardo Souza, Lucas Bittencourt, Luis Porto, Patrick Sampaio Correia, Tomás Florêncio e Yuri Monteverde, que também treina com Arthur Zanetti em São Caetano, sob o comando do treinador Marcos Goto.