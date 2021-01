Handebol: seleção confirma cinco casos de covid-19 a 4 dias do Mundial

A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) confirmou, nesta segunda-feira (11), por meio de nota, que um atleta e quatro membros da comissão técnica testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19) em exames PCR realizados na última quarta-feira (6). O grupo chegou no útlimo dia 28 de dezembro em Portugal, com o objetivo de se preparar para o Campeonato Mundial da modalidade, que começará na próxima quarta-feira (13), no Egito. O Brasil estreia na sexta (15) contra a Espanha.

A própria entidade organizou a viagem e atividades físicas no Centro Desportivo de Rio Maior, que também vem servindo de base para o projeto Missão Europa do Comitê Olímpioco Brasileiro (COB).Devido aos casos de covid-19, a delegação brasileira teve que alterar o planejamento, já que embarcaria para o país africano na próxima quinta (7). Segundo a nota, o grupo passou por novos exames nesta segunda (11) e aguarda os resultados para poder embarcar já na quarta-feira (13).

De acordo com a CBHb, os integrantes da delegação que testaram positivo para a covid-19 estão assintomáticos e já iniciaram o período de isolamento. Sem divulgar nomes, a entidade garantiu que, se necessário, todos serão substituídos para o torneio.

Outra mudança na preparação da seleção em Portugal foi o cancelamento dos amistosos que o grupo faria nesta segunda-feira (11) contra o Bahrein, e também o que ocorreria no último sábado (9), contra o Egito.

"Assim que saíram os resultados ficamos meio sem saber o que fazer. É uma situação nova para todos e então decidimos segurar a divulgação dos casos até mesmo para reorganizar a casa dentro e fora de quadra. A ideia nossa é preservar o assédio em cima dos atletas contaminados e os não contaminados. Todos os testes foram feitos nos prazos, os protocolos seguidos à risca. A preocupação é total com a saúde de todos. É claro que a situação no momento não é a ideal. Mas, infelizmente, estamos em uma pandemia mundial. E, em muitos momentos, as coisas acabam fugindo do controle", esclareceu Marcos Tatá, técnico da seleção.

A estreia da seleção no Mundial está prevista para a próxima sexta-feira (15), contra o Egito, às 14h (horário de Brasília). Polônia e Tunísia completam a chave do Brasil no Mundial. As três melhores seleções na primeira fase avançam avançam na competição.