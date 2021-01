Tênis: Nas duplas, Luisa Stefani avança no WTA de Abu Dhabi

De virada, a dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e a americana Hayley Carter derrotou as russas Veronika Kudermetova e Anastasia Potapova por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 10/4, em 1h21 de partida e passou para as semifinais do WTA 500 de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A parceria agora aguarda pelas próximas adversárias, que sairão do confronto entre duas duplas formadas por atletas de países diferentes: a espanhola Garbiñe Muguruza e a americana Jennifer Brady de um lado e a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva do outro. Stefani e Carter descansam na segunda-feira e só retornam à quadra na terça (12).

As russas chegaram com confiança elevada ao duelo, depois de eliminarem a dupla cabeça-de-chave número 3 da competição na véspera (a americana Nicole Melichar e a holandesa Demi Schuurs) e conseguiram vencer o primeiro set por 6/4. O confronto seguiu equilibrado e Luisa e Carter devolveram o placar no segundo set, levando a decisão da vaga para o super tie break, onde não há disputa de games e a primeira dupla a somar dez pontos leva a vitória. A brasileira e a americana conseguiram dominar a parcial final, fechando em 10/4, avançando para a semifinal.

Luísa, número 1 do Brasil e 33 do mundo no ranking de duplas, falou sobre a trajetória no torneio que abriu a temporada 2021 do tênis. Ela considerou o duelo com as russas como o seu jogo favorito até agora. "Tivemos que trabalhar bastante nos pontos. Fomos melhorando ao longo da partida, sendo mais inteligentes, taticamente melhores e no final já estávamos superiores e aproveitamos o momento a nosso favor. Ótimo jogo no geral, fomos bem agressivas, as meninas estavam batendo forte, muito firmes do fundo, saque, devolução, jogo mais rápido e diferente contra mais duas simplistas. Ótima vitória e animada para o próximo", disse a brasileira, via assessoria de imprensa.

João Menezes e Felipe Meligeni avançam no quali do Aberto da Austrália; Thiago Monteiro cai nos EUA

Nos torneios de simples, os brasileiros também estiveram em quadra. No qualificatório para o Aberto da Austrália, que está acontecendo em Doha, no Catar, foram duas vitórias neste domingo. O mineiro João Menezes virou para cima do argentino Andrea Collarini, vencendo por 2 sets a 1, parciais de 1/6, 7/6 (10-8) e 6/3, em confronto que durou 2h28. Menezes chegou a salvar três match-points no segundo set. O brasileiro fez uma análise da difícil vitória.

"Comecei um pouco abaixo, cometendo vários erros desnecessários. Ele jogando bolas mais altas, principalmente em cima da minha direita. No segundo set, procurei me manter competitivo da melhor maneira. Salvei três match-points e, depois disso, ainda saí atrás no terceiro set. Do 2/0 ao 6/3 foi meu melhor momento. Consegui jogar mais sólido, mais firme, dar pouco espaço para ele. E o jogo tendeu muito a meu favor", avaliou, em declaração enviada à imprensa pela assessoria do jogador.

Quem também avançou em Doha foi Felipe Meligeni, que teve mais tranquilidade para derrotar o eslovaco Martin Klizan, ex-top 30 do mundo, por 2 sets a 0 (6/1 e 6/4), em apenas 1h15 de jogo. Outro brasileiro, o paranaense Thiago Wild, ainda entra em quadra pela primeira rodada do qualificatório. Ele encara o holandês Robin Haase. São três rodadas para se chegar à chave principal do Aberto da Austrália, que começa no dia 8 de fevereiro. Menezes e Meligeni já têm adversários definidos: o mineiro (193 do mundo) duela com o holandês Botic van de Zandschulp, enquanto o paulista, 230º do ranking, vai enfrentar o tcheco Tomas Machac na segunda rodada.

No ATP 250 de Delray Beach, nos Estados Unidos, o brasileiro Thiago Monteiro foi derrotado pelo americano John Isner, número 25 do mundo e cabeça-de-chave número 2 do torneio, por 2 sets a 0, nas oitavas-de-final. Monteiro fez jogo duro, mas acabou perdendo por 6/4 e 7/6, em 1h33 de partida.