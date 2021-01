WTA divulga calendário do tênis feminino em 2021

Nesta terça-feira (5), a Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) anunciou o calendário da modalidade até 11 de julho. O Open feminino de Abu Dhabi, iniciado nesta segunda-feira (4), marca a abertura de 2021. O último torneio com data confirmada até o momento é Wimbledon, previsto para começar no dia 28 de junho. Os quatro primeiros WTA 1000 também foram confirmados. No dia 8 de março, começa o Championships de Dubai. O Open de Miami inicia em 22 de março. O torneio de Madri começa em 26 de abril e o de Roma, no dia 10 de maio.

O WTA de Indian Wells não será realizado na data original, durante o mês de março. A Associação segue trabalhando para encontrar uma nova data para a realização do torneio americano.