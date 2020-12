Carol Meligeni encerra temporada com mais um título no Egito

O final da temporada de 2020 está sendo muito especial para a tenista Carol Meligeni. Depois de duas semanas no Egito, a brasileira retorna ao país cheia de conquistas. Neste domingo (13), ela fez o 15º jogo com apenas uma derrota nesse período.

A vitória mais recente foi contra a russa Elina Avanesyan por 2 sets a 0 (6/0 7/5), e deu à tenista de Campinas o segundo título nos três torneios disputados e a quinta conquista dela na carreira.

"Muito feliz com a vitória, foram três semanas incríveis pra mim com três finais, dois títulos, muitos jogos, que era meu objetivo aqui fazer muitas partidas, somar pontos e terminar o ano de uma melhor maneira e feliz de ter alcançado esses objetivos e ter sido campeã com apoio do meu time da ADK Tennis", comemorou Carol à assessoria de imprensa.

"Até mencionei antes que a temporada não vinha sendo muito boa em termos de resultados então por isso optei fazer uma última gira para obter essas sensações, e me encontrando. Vinha me sentindo jogando bem faz tempo, mas os resultados não encaixavam , mas que poderia acontecer em breve. Optei não terminar o ano após o Circuito BRB (em Brasília) e sim fazer mais uma gira e foi ótimo, foi uma boa escolha ter insistido e ficado firme mentalmente para terminar bem o ano e agora ir bem para a pré-temporada com a equipe da ADK Tennis em Itajaí (SC) e buscar um 2021 de boas vitórias e evolução.

Nesta segunda (14), ela apareceu no 384º lugar do mundo, somando os pontos da final da semana anterior. Na próxima atualização, a brasileira deve estar entre as 370 melhores, assumindo o posto de 3ª do ranking nacional.