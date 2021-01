Jogadores do Manchester ficam fora de jogo por estarem com covid-19

Cinco jogadores do Manchester City testaram positivo para covid-19 e não estão escalados para o jogo contra o Chelsea na Premier League neste fim de semana, disse o técnico Pep Guardiola nesta sexta-feira (1º).

Um aumento dos casos entre os jogadores e funcionários do City forçaram o time a pedir à Premier League que adiasse o jogo de segunda-feira contra o Everton. O City também fechou seu centro de treinamentos como precaução.

O clube disse na semana passada que o atacante Gabriel Jesus e o zagueiro Kyle Walker testaram positivo, mas Guardiola se recusou a divulgar os nomes de outros “três jogadores importantes” que não estariam disponíveis para o confronto de domingo.

“Eu não acho que a Premier League nos deixará identificar os jogadores, mas vocês saberão amanhã”, disse Guardiola aos repórteres.

“Nós já tínhamos jogadores suficientes para jogar contra o Everton e queríamos jogar, mas no dia do jogo, com novos casos, informamos à Premier League e eu liguei pessoalmente para Carlo Ancelotti (técnico do Everton) para explicar a situação.”

“Um dia antes nós falamos sobre o que aconteceria e o enorme risco... Mas agora o centro de treinamento está desinfetado e, com sorte, os próximos testes serão todos negativos e as pessoas que testaram positivo poderão voltar sem problemas.”

O técnico do Chelsea, Frank Lampard, também reportou dois casos positivos de seu lado, mas disse que não eram jogadores.