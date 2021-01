Jogo entre Aston Villa e Everton no domingo é adiado devido à covid-19

O jogo do Aston Villa contra o Everton no domingo foi adiado por causa de um surto do novo coronavírus (covid-19) no clube de Midlands, informou a Premier League nesta quinta-feira (14).

Todo o time principal do Villa e funcionários estão isolados desde a semana passada, depois que 14 casos positivos de coronavírus foram registrados no clube.

A equipe de Dean Smith enfrentaria ontem (13) o Tottenham Hotspur, mas o confronto foi adiado, com o Fulham entrando em cena para preencher a lacuna no calendário de jogos.

"Após a remarcação do confronto do Villa contra o Tottenham Hotspur, que deveria ser disputado na noite passada, um número significativo de jogadores e funcionários permanece em isolamento", disse a liga em um comunicado. "Como resultado, o Conselho da Premier League concordou com o pedido do Aston Villa para adiar o jogo de domingo (17)."

O Villa informou que os integrantes da equipe e comissão que estiverem saudáveis devem retomar o treinamento no domingo, quando termina o período de isolamento.

O jogo adiado do Newcastle United diante do Aston Villa foi remarcado para 23 de janeiro. O confronto, que deveria ter acontecido em 4 de dezembro, foi adiado devido a um surto de covid-19 no centro de treinamento de Newcastle.