Jogos de Tóquio: seleção de vôlei sentado inicia temporada em Sergipe

As seleções brasileiras de vôlei sentado, já classificadas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, iniciarão a temporada de treinamentos em Sergipe. Para atingir o melhor nível técnico, tático, físico e mental, a Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) montou um cronograma de atividades para o time masculino, entre 17 e 23 de janeiro, e para a feminina, entre 24 e 30. As duas equipes ficaram com o bronze na Rio 2016.

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD) formalizou diversas parcerias com as autoridades locais de Aracaju e de Itabaiana para conseguir viabilizar a retomada das atividades antes mesmo da reabertura do CT Paralímpico em São Paulo. O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) anunciou, na última quarta-feira (13), o retorno dos treinos na capital paulista para os primeiros dias de fevereiro. Inclusive, o vôlei sentado é uma das modalidades que farão parte do reinício das atividades no local.

Para facilitar a logística, e seguir rigorosamente todos os protocolos sanitários impostos pelos órgãos fiscalizadores nordestinos por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), durante as atividades, as equipes masculina e feminina serão divididas e todos os atletas seguirão do aeroporto direto para o laboratório para fazer o exame de sorologia, além do uso obrigatório de máscara, álcool em gel e manutenção de distanciamento social.

Segundo o presidente da CBVD, Ângelo Alves Neto, esta será a primeira das sete fases de treinamentos previstas para a temporada. “Conversamos com a superintendente de esporte, Mariana Dantas, e apresentamos a nossa intenção de trazer as seleções para Sergipe. De ato ela topou e, nos próximos dias, os atletas e toda comissão técnica estarão em Aracaju. Também fizemos uma visita técnica ao Centro de Iniciação ao Esporte em Itabaiana junto com o secretário Roosevelt Santana. Tenho certeza de que todos os esforços resultarão na medalha de ouro das duas seleções nos Jogos Paralímpicos Tóquio 2021”, concluiu o dirigente.

Para esse período inicial de preparação, o técnico José Antonio Guedes, da seleção feminina, convocou 13 atletas: Gabrielle Aparecida Marchi, Edwarda Dias de Oliveira, Adria Jesus da Silva, Pamela Pereira, Nathalie Filomena Silva, Jani Batista, Nurya de Almeida, Laiana Batista, Bruna Lima, Luiza Guisso, Maria Luciana dos Santos, Danielle Barcelos e Ravelly Santana.

Já o grupo masculino, comandado pelo técnico Célio Mediato, terá 15 atletas: Wescley de Oliveira, Diogo Rebouças, Daniel Jorge, Anderson dos Santos, Samuel Henrique Arantes, Leandro Henrique da Silva, Fabrício Pinto, Renato de Oliveira, Wellington da Anunciação, Daniel Yoshiazawa, Leandro da Silva, Luís Fabiano de Oliveira, Alex Witkovski, Maurício Barros e Kleber Melo.

* Atualizado às 18h07 com jogadores convocados para período de preparação.