Marta se apresenta para período de treinos da seleção feminina

A atacante Marta se apresentou nesta sexta-feira (8) à seleção feminina de futebol. Com isso, a técnica Pia Sundhage conta com todas as atletas convocadas para o período de treinos da equipe em Viamão (RS).

A atacante, que defende o Orlando Pride (Estados Unidos), se juntou a suas companheiras para tomar parte das atividades que iniciaram na última terça-feira (5), e que irão até 20 de janeiro. Estes treinos fazem parte do ciclo de observações da comissão técnica para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, programados para acontecer este ano em Tóquio (Japão).

Marta se apresentou apenas hoje porque foi liberada pela comissão técnica para tratar de assuntos pessoais.

Atividade da seleção

Nesta sexta, a técnica Pia Sundhage comandou o terceiro treino do Brasil. Nesta atividade aconteceu um trabalho específico para cada setor. Para isto, a comissão técnica dividiu o grupo em jogadoras de defesa e de ataque.

Imagens de mais um dia de Seleção Brasileira Feminina! A primeira convocação do ano tem sido assim, com muito trabalho. 🇧🇷⚽



Fotos: @Lucasfigfoto / CBF pic.twitter.com/Sy7d5HAAN7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 8, 2021

No final da atividade, a técnica sueca realizou um coletivo em campo reduzido, com 11 jogadoras de cada lado.