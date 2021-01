Mirassol vira sobre Aparecidense e sobe à Série C de 2021

O Mirassol-SP está assegurado na Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. Neste sábado (9), o Leão venceu a Aparecidense-GO por 3 a 2, de virada, no estádio Aníbal Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), no segundo jogo do confronto pelas quartas de final da Série D. O resultado também garantiu os paulistas na semifinal da quarta divisão nacional. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

A equipe comandada por Eduardo Baptista foi a campo com a vantagem de ter vencido o duelo de ida por 2 a 1, também de virada, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). Será a terceira participação do Mirassol na Série C. As anteriores foram em 1995 e 2008, na ocasião em que a terceira divisão era o último nível do Brasileirão. Desde o surgimento da Série D, em 2009, o Leão esteve perto de subir em 2011, mas perdeu o acesso para o Oeste, justamente nas quartas de final. Desta vez, a história foi diferente.

Goianos dominam primeiro tempo, mas após mudanças Leão decide acesso na etapa final

Apesar do primeiro lance de perigo ter sido do Mirassol, em finalização do atacante Netto que o goleiro Tony salvou cara a cara, a Aparecidense logo tomou as rédeas do jogo. Com as linhas adiantadas e os atacantes Uederson e Negueba levando a melhor em todas as disputas pelos lados, o Camaleão criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Aos 17 minutos, Uederson levantou a bola na área pela direita e o também atacante Alex Henrique desviou de cabeça, encobrindo o goleiro Jeferson.

Os goianos quase ampliaram outras três vezes. Aos 30 minutos, Negueba limpou a marcação do lateral Vinícius pela esquerda e cruzou rasteiro, quase da entrada da pequena área, mas ninguém da Aparecidense apareceu para concluir. Quatro minutos depois, a zaga paulista afastou mal o cruzamento do meia Albano pela direita e a bola sobrou nos pés de Negueba, que mesmo na cara do gol, chutou por cima da meta. Nos acréscimos, Uederson arriscou de fora da área e mandou rente à trave esquerda do Mirassol.

O time paulista voltou diferente do intervalo. As entradas dos meias Rafael Tavares e França e dos atacantes Lucas Silva e João Carlos deram ao Mirassol o protagonismo ofensivo da etapa final. Nem a expulsão de França, aos 26 minutos, mudou o ímpeto do Leão. No lance seguinte ao cartão vermelho, Lucas Silva cruzou rasteiro pela esquerda, Vinícius apareceu livre na direita e bateu firme, no ângulo, empatando o jogo. Aos 33, João Carlos lançou Lucas Silva, que tocou na saída de Tony para virar o placar.

A virada sofrida fez com que a Aparecidense se lançasse de todas as formas ao ataque. Aos 37 e aos 41 minutos, Marcos Paulo teve duas oportunidades para empatar. Na primeira, livre de marcação, pecou na finalização. Na segunda, forçou Jeferson a uma boa defesa. Aos 44, o atacante do Camaleão, enfim, balançou as redes, de cabeça, após cruzamento do meia Erik Bessa. Nos acréscimos, o Mirassol conseguiu um contra-ataque pela esquerda e Lucas Silva foi derrubado na área. João Carlos, de pênalti, garantiu o acesso do Leão.

Uma grande temporada

O acesso coroa uma temporada histórica do time do interior paulista, que já havia conquistado o terceiro lugar no Campeonato estadual, atrás apenas do campeão Palmeiras e do vice Corinthians. Nas quartas de final, o clube surpreendeu o São Paulo, atual líder da Série A, a quem venceu por 3 a 2 no Morumbi, mesmo perdendo vários jogadores na paralisação da competição, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).