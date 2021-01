Premier League bate outro recorde semanal: 40 novos casos de covid-19

A Premier League informou nesta terça-feira (5) que um total de 40 indivíduos testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19), o maior número de casos em uma semana nesta temporada, em duas rodadas de testes conduzidas na semana passada.

Desde o início da nova temporada, 171 pessoas na principal divisão do futebol inglês tiveram resultados positivos para o novo coronavírus em 19 rodadas de testes.

A liga, que agora realiza testes duas vezes por semana, não revelou o nome das pessoas com resultado positivo, mas disse que elas se isolarão por dez dias.

"A Premier League... hoje pode confirmar que entre segunda-feira, 28 de dezembro, e quinta-feira, 31 de dezembro, 1.311 jogadores e funcionários de clubes foram testados para covid-19. Destes, houve 28 novos testes positivos", afirmou a liga em um comunicado. "Entre sexta-feira, 1º de janeiro, e domingo, 3 de janeiro, 984 jogadores e funcionários de clubes foram testados para covid-19 e, destes, houve 12 novos resultados positivos".

Na semana passada, os jogos do Fulham contra Burnley e Tottenham Hotspur foram adiados devido a um surto de Covid-19 no clube do oeste de Londres, e a partida do Manchester City diante do Everton também foi adiada por novos casos da doença no clube de Etihad.

O Reino Unido registrou mais de 2,7 milhões de casos confirmados de Covid-19 e já teve mais de 75.000 mortes, de acordo com contagem da Reuters.

O primeiro-ministro Boris Johnson anunciou ontem (4) um novo lockdown devido ao aumento de infecções no país causado por uma nova variante do vírus, mas a Premier League terá permissão para continuar.

(Reportagem de Manasi Pathak em Bengaluru)