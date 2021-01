Promessa do beisebol brasileiro é contratado por time da MLB

O brasileiro Sullivan Ribeiro, de 17 anos, é um dos 12 jogadores da América Latina contratados neste início de ano pela franquia norte-americana de beisebol Oakland Athletics, do estado da Califórnia. O time faz parte da principal liga da modalidade nos Estados Unidos (MLB, sigla em inglês).

O jovem arremessador canhoto, que assinou um contrato de sete anos com os americanos, é paranaense de Colorado e faz parte da Academia do CT da Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS)/Yakult desde os 12 anos. Mas, antes disso, ele já havia dado os primeiros passos na modalidade em um projeto na cidade de Londrina, também no Paraná.

Além do brasileiro, o grupo dos contratados tem nove venezuelanos e dois atletas da República Dominicana. Mesmo com o contrato assinado, o garoto vai jogar, inicialmente, em alguma liga vinculada à MLB no Caribe, que será definida nas próximas semanas. Entre as opções estão República Dominicana, Panamá, Venezuela e Porto Rico. Na sequência, se mantiver o bom nível de jogo, o arremessador entrará nos Estados Unidos através de ligas menores da modalidade. A expectativa é que Sullivan Ribeiro faça os primeiros jogos na MLB em três anos.