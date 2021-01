Série D: América-RN enfrenta Floresta-CE na luta por vaga na Série C

As quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro começam neste sábado (2). Com transmissão da TV Brasil, o Floresta-CE vai receber o América-RN em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília). O clube que passar de fase garante o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.

O curioso foi a volta por cima dada pelo time da capital cearense, o Floresta Esporte Clube. De rebaixado no Campeonato Cearense, o clube disputa uma vaga na terceira divisão em 2021. Além disso, pode fazer história já que nunca disputou a terceira divisão. Em 2019, chegou perto, mas foi eliminado nas quartas de final para o Jacuipense-BA.

Na Primeira Fase (de grupos), o Floresta terminou na terceira colocação do Grupo 3, tendo obtido seis vitórias, seis empates e duas derrotas. Na sequência, os cearenses não foram mais superados. Contra o Itabaiana-SE, na segunda fase, uma vitória por 2 a 1, em casa, e um empate por 2 a 2, fora de casa, foram suficientes para a classificação do Verdão da Vila.

Nas oitavas de final, o adversário foi o Juventude Samas-MA. Após um empate por 2 a 2 no estádio Pinheirão, no município de São Mateus-MA, o Floresta venceu em casa por 2 a 0. O resultado foi fundamental para manter o time cearense na luta pelo acesso à Série C.

Já o América-RN conquistou melhor aproveitamento na fase de grupos. A equipe alvirrubra, que também iniciou a competição no Grupo 3, terminou na liderança. A campanha da equipe potiguar foi a seguinte: oito vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Na segunda fase, o sinal de alerta foi ligado. A equipe americana perdeu para o Coruripe-AL por 1 a 0, na cidade de Coruripe. Entretanto, no jogo de volta, na Arena das Dunas, em Natal, o América garantiu vaga para as oitavas de final com uma goleada por 5 a 0.

Em seguida, fora de casa, na Arena Acreana, na capital Rio Branco-AC, o adversário foi o atual campeão acreano Galvez. Neste confronto, o luta pela classificação ficou em aberto após empate por 1 a 1. Contudo, mais uma vez, o América foi impiedoso em casa, batendo o concorrente por 5 a 1.

Disputando a Série D desde 2017, o Alvirrubro não concorre na terceira divisão desde 2016, quando foi rebaixado da Série C. Entretanto, se repetirem os dois resultados obtidos na primeira fase contra o Floresta, os potiguares garantirão o acesso (1 a 1, fora de casa) e (2 a 1, em casa). O confronto de volta vai acontecer no próximo domingo (10), na Arena das Dunas.

Mirassol x Aparecidense

Ainda no sábado (2), às 19h, teremos outro duelo pelas quartas de final. O Mirassol-SP vai encarar o Aparecidense-GO. A partida será realizada no estádio Municipal de Mirassol, em Mirassol.