Stefani se classifica para a final de duplas do WTA de Abu Dhabi

A brasileira Luisa Stefani e a norte-americana Hayley Carter se garantiram na final de duplas do WTA 500 de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) ao vencerem nesta terça-feira (12) as atuais campeãs do US Open - a russa Vera Zvonareva e a alemã Laura Siegemunde - por 2 sets 1, parciais de 7/5, 1/6 e 10-8. A dupla volta à quadra amanhã (12), para lutar pelo título com as japonesas Shuko Ayoama e Ena Shibahara, por volta das 6h30 (horário de Brasília).

"Foi um jogo bem duro, parelho. Partida de xadrez, bem tática. Primeiro set perdíamos de 3/5, ali foram nossos melhores games na partida onde jogamos muito bem, bem taticamente, executando o que queríamos. Demos uma caída no segundo set, elas foram bem, mesmo assim partida estava parelha. No super tie-break voltamos com energia. Teve uma confusão ali de quem sacava, mas sabíamos o que tínhamos que fazer, elas foram inteligentes também. Foi um jogo difícil, na quadra central que é mais lenta , bola quica um pouco mais ,ótima vitória. As meninas, querendo ou não, ganharam o US Open, jogam muito bem simples como duplas, experientes. Muito feliz de chegar na primeira final nesse primeiro torneio do ano, mostra o trabalho que fizemos na pré-temporada", disse Stefani ao final da partida.

Com o triunfo na semifinal de hoje (12), Stefani ingressou, pela primeira vez na carreira, no top 30 do ranking mundial de duplas. Feito inédito desde 1988, quando Niege Dias alcançou a 31ª posição em simples. O ranking feminino foi criado em 1975.

Desde o ano passado a dupla Stefani-Carter vem se destacando no circuito internacional: conquistaram o titulo do WTA International de Lexington (Estados Unidos), chegaram às semifinais do Masters 1000 de Roma e às quartas do US Open. Em caso de vitória, a parceria Brasil-Estados Unidos embolsará US$ 567 mil de premiação, o equivalente a R$ 2,7 milhões.