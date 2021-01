Tênis: juiz brasileiro se recupera bem após internação na Austrália

O árbitro de tênis brasileiro Carlos Bernardes se recupera bem após ser internado no hospital na última quarta-feira, enquanto estava em quarentena em Melbourne, antes do Australian Open, competição programada para acontecer no próximo mês, informou o ATP Tour nesta quinta-feira (21).

A associação disse que o problema de saúde de Bernardes não estava relacionado ao novo coronavírus (covid-19), enquanto a mídia local, incluindo o Yahoo Austrália, disse que o árbitro brasileiro sofreu um ataque cardíaco.

“Após a internação no hospital [não relacionada à covid-19] na quarta-feira em Melbourne, temos a satisfação de informar que o árbitro da ATP Carlos Bernardes está se recuperando bem”, informou a associação em postagem no Twitter.

Following admittance to hospital (non-Covid related) on Wednesday in Melbourne, we are pleased to report that ATP Umpire Carlos Bernardes is recovering well.



Carlos passes on his gratitude for all the well wishes he's received, and we wish him all the best for a full recovery. pic.twitter.com/UF9f0aweIZ