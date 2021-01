Vela: Scheidt abre ano olímpico com vice-campeonato na Espanha

Na primeira competição do ano da Olimpíada de Tóquio, Robert Scheidt conquistou o vice-campeonato no Lanzarote Winter Series. A competição terminou nesta quinta-feira (28), na raia montada no litoral do arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha.

O resultado mantém o bicampeão olímpico, de 47 anos, em bom momento. Em dezembro do ano passado, em Vilamoura, ele foi o terceiro na classe Laser do 3rd Portugal Grand Prix – round 1.

A competição espanhola da classe contou com 31 participantes e dez regatas, realizadas em três dias. Scheidt venceu duas e ainda teve dois segundos lugares e um terceiro. Construiu uma média com 58 pontos perdidos. O campeão, o francês Jean Baptist Bernaz, fechou a competição com 45 pontos perdidos. O terceiro lugar foi do italiano Giovanni Coccoluto, com 64pp.

“O campeonato teve um bom nível técnico, com vários velejadores estrangeiros na raia. Foi um período ótimo de treinos e aproveitei bastante a oportunidade, já que tivemos boas condições de velejada, com clima quente em relação ao inverno europeu, e isso acaba sendo um paraíso. Agora é seguir em frente na preparação para os Jogos de Tóquio”, comentou o bicampeão e maior medalhista olímpico do Brasil, com cinco pódios.