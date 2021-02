Após melhor marca, Nicole Silveira encara Mundial de Skeleton

A brasileira Nicole Silveira participará do Campeonato Mundial de Skeleton em Altenberg (Alemanha) na madrugada desta quinta-feira (11), com a primeira descida programada para as 5h (horário de Brasília).

A gaúcha, que mira a vaga para os Jogos Olímpicos de Inverno 2022, chega no principal compromisso desse início de ano em boa fase. No último sábado (6), em Königssee (Alemanha), durante a Copa Intercontinental, ela conquistou a melhor marca da carreira. Na primeira descida, marcou 52s34. E, na descida seguinte, cravou 51s97. Assim, a atleta terminou em sexto na classificação geral, com o tempo combinado de 1min44s31, melhorando em 28 centésimos a marca registrada na etapa anterior, tendo deixado para trás, inclusive, concorrentes de países com tradição na modalidade, como Estados Unidos e Canadá.

“Depois de lá, parece que algumas coisas começaram a dar um clique em mim. Foi minha primeira competição vindo de Copa do Mundo para uma intercontinental. Então, a pressão era menor. Mas este ano tenho trabalhado bastante a parte mental, que faz grande diferença no esporte. E, por conta disso e por ter mais experiência, as coisas estão indo no caminho certo. Acho que até mais rapidamente do que eu e meu treinador estávamos esperando. Ele está bem feliz”, afirma a atleta em nota divulgada por sua assessoria.

A primeira descida das quatro possíveis será por volta das 5h (horário de Brasília). A evolução, no entanto, não ilude a brasileira. Consciente de que o momento é de foco no próprio desenvolvimento, ela projeta o Mundial com pés no chão. “O objetivo será o top 20 para conseguir as quatro descidas”, comenta. As descidas terão transmissão ao vivo no canal da IBSF no Youtube.