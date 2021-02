Copa Verde: jogo de ida entre Manaus e Remo muda para sábado

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), a alteração da data do primeiro confronto entre Manaus e Remo, pelas semifinais da edição 2020 da Copa Verde. A partida segue às 17h (horário de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, mas foi transferida de sexta-feira (12) para sábado (13).

O jogo de volta permanece marcado para o próximo dia 20, um sábado, às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém. Quem avançar será mandante da segunda partida da final, segundo o sorteio realizado pela CBF na última terça-feira (10).

O outro duelo semifinal envolve Vila Nova e Brasiliense. O jogo de ida será no domingo (14), às 16h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. A volta também está marcada para dia 20, mas às 15h30, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga (DF).

O Remo se classificou às semifinais ao eliminar o Independente-PA nos pênaltis, após perder por 3 a 1 no tempo normal. Na partida de ida, os azulinos venceram por 2 a 0. O Manaus sacramentou a vaga ao ganhar do Paysandu por 2 a 1 e o Brasiliense ao superar o Atlético-GO por 3 a 1. Já o Vila Nova, que foi batido no primeiro jogo por 1 a 0, derrotou o Cuiabá por 3 a 0 no duelo de volta, e também avançou.

A competição reúne clubes das regiões Norte e Centro-Oeste e do Espírito Santo. O campeão assegura vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil de 2021, garantindo uma premiação de R$ 1,5 milhão.

Veja a tabela da Copa Verde.