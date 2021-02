Atlético-GO vence Aparecidense e chega à final do Estadual

O Atlético-GO derrotou a Aparecidense, de virada, por 2 a 1, nesta quarta-feira (17) no estádio Antônio Accioly, e se garantiu na final da edição 2020 do Campeonato Goiano.

FECHA A CONTA! O DRAGÃO ESTÁ NA FINAL DO CAMPEONATO GOIANO PELA SEGUNDA TEMPORADA SEGUIDA! VAMOSSSSSSSS! 🏆🇹🇹💯 #Goianão2020 #PeloBicampeonato pic.twitter.com/j6RFRGHJIv — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) February 17, 2021

Quem abriu o placar na partida disputada em uma tarde muito quente em Goiânia foi a Aparecidense. Aos 17 minutos, Albano cobrou falta na área e Ricardo Lima cabeceou para o fundo das redes. Porém, o Dragão conseguiu empatar aos 44, quando Nicolas invadiu a área e bateu cruzado, o goleiro deu rebote e Janderson escorou.

Na volta do intervalo, a Aparecidense teve a oportunidade de ficar novamente à frente. Aos 16 minutos, Elmo Resende considerou penalidade quando a bola bateu no braço de Nicolas após chute de Rafael Cruz. Rodriguinho foi para a cobrança da penalidade máxima, mas o goleiro Jean defendeu.

A virada do Atlético-GO veio apenas aos 23 minutos da etapa final, quando Marlon Freitas deu um bom passe para Zé Roberto bater forte.

A decisão foi em jogo único no campo do Dragão, que teve melhor campanha. A definição do outro finalista acontece na próxima quinta-feira (18), a partir das 15h30 (horário de Brasília), entre Jaraguá e Goianésia, no estádio Amintas de Freitas.