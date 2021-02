Audiência de TV do Super Bowl é a menor em 15 anos

A transmissão do Super Bowl na rede CBS no último domingo (7) atraiu uma audiência televisiva média de cerca de 92 milhões de espectadores, aproximadamente 9% menos do que a final da NFL do ano passado, informam dados da consultoria Nielsen divulgados nesta terça-feira (9).

A audiência televisiva do jogo na CBS foi a mais baixa desde 2006. A cifra inclui pessoas que assistiram em suas televisões em casa e em bares e restaurantes.

Na disputa deste ano, o quarterback Tom Brady levou o Tampa Bay Buccaneers a uma vitória de 31 a 9 sobre o Kansas City Chiefs (este foi o sétimo triunfo de Brady no Super Bowl).

A audiência televisiva do jogo, o maior acontecimento anual da TV norte-americana, teve um pico de 114,4 milhões em 2015.

O público tem se voltado para plataformas de streaming nos últimos anos, e a CBS disse que a partida de domingo foi a mais vista da NFL ao vivo na internet em toda a história. A audiência de streaming foi em média de 5,7 milhões de pessoas em várias propriedades digitais, informou a emissora.

O confronto deste ano em Tampa, na Flórida, foi o ápice de uma temporada que chegou a ser dúvida, já que o coronavírus se espalhou pelos Estados Unidos e transtornou o mundo do esporte profissional.

A queda da audiência televisiva do jogo está alinhada a um declínio de audiência de jogos da NFL nesta última temporada.