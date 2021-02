Biden convidará campeões do Super Bowl e da NBA à Casa Branca

O governo dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira (8) que o presidente Joe Biden convidará o Tampa Bay Buccaneers, campeão do Super Bowl (no último domingo em vitória de 31 a 9 sobre o Kansas City Chiefs), e o Los Angeles Lakers, vencedor da última temporada da NBA (liga de basquete profissional dos Estados Unidos), para visitas à Casa Branca quando for seguro.

A pandemia do novo coronavírus (covid-19) tornou perigosa a realização de eventos de larga escala na Casa Branca, incluindo as tradicionais visitas das equipes esportivas campeãs.

Os Lakers haviam afirmado no início de janeiro que estavam ansiosos para visitar a Casa Branca após a posse de Biden. Nos quatro anos de governo do antecessor de Biden, o ex-presidente Donald Trump, os times campeões do basquete norte-americano preferiram não participar das visitas cerimoniais.