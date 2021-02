Boxe: Esquiva Falcão promete show em Las Vegas neste sábado

O brasileiro Esquiva Falcão entra no ringue na noite deste sábado (20), a partir das 23h (horário de Brasília), para enfrentar o russo Artur Akavov, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira, o medalhista olímpico bateu o peso combinado de 73,482 kg, no mesmo local onde será o combate, o lendário MGM. O combate pode ser um trampolim para o brasileiro, que sonha em vencer o cinturão mundial dos médios (72,5 kg). Esquiva está invicto na carreira com 27 vitórias e 19 nocautes no profissional.

“É dia de guerra! Na minha opinião, é o melhor adversário, com melhor cartel. Ele teve três derrotas, duas das derrotas foram para campões mundiais! Acredito que vai ser uma luta com um cara experiente, que sabe lutar boxe, bom de boxe. Mas ele já teve a oportunidade dele de lutar pelo cinturão e quer tirar a minha e eu não vou deixar”, disse Esquiva Falcão à assessoria do evento. Um das derrotas do russo foi em 2016 e aconteceu na disputa do cinturão mundial dos médios da Organização Mundial com Billy Joe Saunders. O britânico venceu por pontos em uma decisão muita polêmica dos árbitros. Em 2019, o russo foi superado pelo americano Demetrius Andrade na disputa do mesmo cinturão.

“Meu adversário é pequeno e musculoso. Já lutei com atletas grandes, pequenos, fortes, fracos. Mas não importa. Em cima do ringue vamos ver quem é o melhor. Eu treinei muito para essa luta! Coloquei Deus sempre na frente, minha família, meus fãs sempre me apoiando. Agradeço muito! Estou muito bem treinado e vou trazer essa vitória para o Brasil! Essa vitória não vai para Rússia. Estou muito confiante, preparado e tenho certeza que essa vitória é nossa”, concluiu o pugilista.